“巴威”逼近 你家窗户扛得住吗？专家支招

温州日报 2026-07-10 09:46:09

狂风骤雨之下，高层住宅的玻璃窗能否承受极端风压？网络热传的“贴米字胶带加固窗户”是否管用？听听专家怎么说。

温州朔门古港考古遗址公园园区内商户的木门全部钉上了木板条加以固定。记者 郑鹏 摄

温州网讯 台风“巴威”正加速逼近浙南沿海，温州已进入防台防汛关键期。狂风骤雨之下，高层住宅的玻璃窗能否承受极端风压？网络热传的“贴米字胶带加固窗户”是否管用？风势加剧时，如何避险？成为市民普遍关心的问题。

针对台风过境时，门窗脱落“失控”，造成人员伤亡事故屡有发生的问题，昨天记者采访了温州市建筑学会学术委员会副主任王晓忠，从材料、配件到施工，层层剖析症结所在。

台风天，窗户为何频频“失控”？

家住瓯江路的夏女士向记者透露，去年台风天，新家的大落地窗被吹得剧烈震颤，其中一个边窗关不严实，她死死拉住窗户把手，整夜都不敢松手。“这次‘巴威’风力更强，心里实在没底。”她的担忧，道出众多高层住户的共同焦虑。

王晓忠分析，门窗在台风中失控主要有三方面原因。

其一是玻璃自身抗压能力存在不足。目前温州新建住宅普遍采用的5毫米+5毫米中空玻璃，在设计风压范围内具备一定承载能力，但超强台风的极限风荷载往往接近或超出设计值，存在风险。需要特别关注的是，近年流行的大面积落地窗，玻璃厚度及窗框型材规格须经专项计算确定，若未经严格设计，隐患更为突出。而部分老旧小区仍在使用的单层普通玻璃或非标产品，先天抗风能力薄弱。

其二是部分五金件的强度与耐久性较差。窗锁、合页、滑撑、传动器等部件如同门窗的“关节”，在台风反复风荷载下承受着极大的剪切力和拉力。若材质为劣质锌合金或已锈蚀的碳钢，强度会大幅衰减，极易断裂或松脱，导致窗扇无法有效锁闭，甚至整体脱出。

其三是安装工艺不过关。门窗行业素有“三分产品，七分安装”之说，固定螺栓数量不足、锚固深度不够、窗框与墙体间填充劣质材料，均为常见隐患。再好的门窗，若不按标准施工，遇强风便会出现摇晃、变形乃至整体脱落。

“米字贴法”是否管用？专家给出科学答案

台风临近，网络上“贴米字胶带加固窗户”的说法再度热传。王晓忠表示，对于老旧小区的单层普通玻璃，贴“米”字或“井”字胶带可有效降低出现共鸣效应的几率，让玻璃不容易破碎。即便碎裂，也能减少高空坠物风险。但对于目前普遍采用的双层中空钢化玻璃，室内贴胶带无法通过中空层分担外力，反而可能破坏玻璃均匀应力，造成受力集中，更易碎裂。

王晓忠还提醒市民注意一个细节：台风来临时，应将屋内所有内外门窗紧闭，形成独立小空间，避免因穿堂风导致室内风压骤升。风势加剧后，市民应及时转移至无窗或小窗房间，卫生间、储藏室等狭小空间相对安全。若听到窗框异响或发现剧烈抖动，说明门窗已处于危险状态，应立即远离，切勿在窗边逗留或试图上前扶窗。

台风过后，如何未雨绸缪？

王晓忠建议，市民选购封窗产品时务必认准有资质的品牌厂家，警惕商家在型材壁厚、五金件材质等环节上“做手脚”。正规企业会根据楼栋高度、房屋面积及温州地区基本风压进行专项计算，提供定制化方案，而街边无证加工店往往套用通用图纸，使用廉价五金，隐患极大。房屋开发商统一交付的封窗，一般已通过验收，安全性相对可靠，非必要不建议擅自改动。若确需改造，必须聘请具备资质的品牌和安装公司。

台风过境后，市民应及时检查窗框有无变形、玻璃有无细微裂纹、密封胶条是否老化开裂、五金件是否生锈卡滞。对于难以判断的结构性问题，可委托专业机构年度巡检。

来 源：温州日报

原标题： “巴威”逼近 你家窗户扛得住吗？

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com