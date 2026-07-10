抽一管血就能测老年痴呆 温州多家医院已运用该筛查手段为高风险人群赢得“黄金”干预时机

温州日报 2026-07-10 10:17:06

随着AD血液生物标志物检测从科研走向临床，我市多家医院也将该技术落地，抽一管血，便可实现AD早期筛查，为该病高风险人群赢得“黄金”干预时机。

检验人员在进行血液检测。 受访者供图

温州网讯 阿尔茨海默病（以下简称AD），也就是大家俗称的老年痴呆，作为一种起病隐匿、进展缓慢的神经系统退行性疾病，早期诊断和干预对延缓病情发展至关重要。记者了解到，随着AD血液生物标志物检测从科研走向临床，我市多家医院也将该技术落地，抽一管血，便可实现AD早期筛查，为该病高风险人群赢得“黄金”干预时机。

50岁以上人群为筛查主体

目前，AD血液生物标志物检测在我市医疗机构中还未普及，推广时间也就半年左右，但从临床来看，检测量持续上升，主要筛查群体集中在50岁以上。

“开展检测半年来，共筛查150余例，检测出的阳性率为26.1%。”温州市中西医结合医院神经内科、老年医学科副主任，主任医师程一升告诉记者，阳性患者有以下几个共性：首先是基础慢病高危因素多，这也是最为突出的一个问题。其次，存在一定的睡眠问题，表现为长期失眠、重度打鼾、阻塞性睡眠呼吸暂停等。最后，有不良生活习惯，如久坐、缺少交际、长期吸烟、经常性过量饮酒等。

在温州市中心医院神经内科，检测量从最初的一个月仅个位数，到如今月均可达30余例。该科阳性检出率约60%。

过去，要确诊AD，要么做需要注射放射性显影剂的PET扫描，要么经历腰椎穿刺，从脊椎里抽取脑脊液。这导致超七成的患者在早期因恐惧和高昂成本放弃检查，错失了最佳干预时机。“血液检测能精准捕捉大脑‘漏’到血液里的‘信号’。”温州市中心医院神经内科副主任、副主任医师张雅西介绍，AD的关键病理物质是大脑中的β-淀粉样蛋白（Aβ）和tau蛋白。前者是大脑里的“核心毒垃圾”，当其比例异常下降，意味着毒蛋白开始在大脑里疯狂堆积、形成斑块。而磷酸化Tau蛋白，如p-tau217，则是大脑神经元内部的“电路短路”指标，它是目前血液筛查中最灵敏、最准确的王牌捕手。

近年来，P-tau217作为AD研究领域的明星生物标志物，在早期筛查中优势凸显。程一升表示，它甚至能在患者出现明显认知下降症状的数年、十数年前，就提供重要参考。不过需要注意的是，P-tau217检测并非确诊手段，阳性结果还需结合临床症状和其他检查综合判断。

一半是好奇，一半是重视

据了解，AD血液生物标志物检测的费用，虽然从最开始的三四千元降至目前的几百元，但无法医保报销，加上临床应用没多久，普及尚需时日。现在的检测群体类型主要有两类：一是对该技术纯粹好奇，另外则是对自身健康比较重视。

64岁的陈先生在温州市中西医结合医院神经内科测出P-tau217阳性后，家人庆幸不已。没想到一次意外之举，竟然让AD“早现形”。原来，陈先生自打退休后，便一直忙于做自己喜欢的事，没有出现记忆困扰，日常买菜、理财、打牌都正常。去做检测，也是因为子女关心父亲的身体，想着当成一次常规体检好了。认知评估量表的分数为28分，正常。可血液结果则为阳性，进一步头颅核磁共振提示少量脑白质变性，海马体积无萎缩。询问病史了解到，陈先生有高血压病史7年，但未规范用药，夜间还存在严重的打鼾情况。“像陈先生这样的患者，早筛非常有价值，积极干预可大幅推迟发病。”程一升说。

而AD血液生物标志物检测为阴性的孙先生，却笑不起来。原因是他觉得自己就是AD患者。孙先生今年40来岁，他对自身的健康非常关注。总是找不到手机、老以为门没锁，在出现这些问题后，他非常担心自己得了AD，尤其是家里还有长辈是AD患者，更加剧了他的焦虑，甚至已经严重影响睡眠。得知温州市中心医院神经内科有血液检测，他立马就诊。虽然最后的结果为阴性，但并未打消他的担忧。张雅西给予孙先生抗焦虑的药物治疗，他的不安情绪才缓解。张雅西表示，这类自以为有病却测出阴性的患者门诊占比在20%-30%，他们普遍存在性格内向、遇事紧张、难承压力等特点。

适合AD早筛的高危人群特征为45岁以上，有AD家族史，记忆功能减退，中年期肥胖，患有高血压、糖尿病、血脂异常、心脑血管疾病。

早筛后综合干预可减缓脑损伤

AD目前无法被治愈，因为已经受损的大脑功能无法逆转。因此，有人会问：“既然治不好，提前查出来除了增加心理负担，还有什么意义？”

张雅西表示，AD不是突然发生的，它是一场长达20年的“无声海啸”。在患者出现健忘、迷路等症状前，大脑里的异常蛋白早已堆积了十几年。因此，血液筛查的真正价值在于将防线前移。不只是“提早知道”，更是“改变命运”。首先，从“无能为力”到“黄金干预”。早期发现后，通过控制血压、深度睡眠、脑力训练等生活方式干预，可以大大延缓症状出现。其次，为新药入场精准“导航”。现有的特效药，都只对轻度认知障碍及早期痴呆患者有效。一旦到了中晚期，神经元大面积死亡，再好的药也无力回天。而血液筛查就是那张帮患者抢夺药物治疗资格的“入场券”。

60岁以上轻度认知障碍（痴呆前兆）患病率15.5%，这意味着约3887万人是未来痴呆庞大储备人群。近年来，AD发病率持续上升，年均增幅约0.4%。“如果能在早筛后进行早期综合干预，可减缓脑损伤50%左右，自理能力衰退延缓30%-45%，大幅推迟失能、改善患者及家属整体生活质量。”程一升强调，不少AD患者记忆下降不突出，首发表现为非记忆症状，容易漏诊，这正是血液筛查能提前识别的人群。不典型表现包括情绪、性格改变，这是临床最常见的不典型首发，如持续性淡漠、无欲无求、无原因抑郁悲观、偏执多疑、易怒暴躁；语言功能异常，命名障碍、理解困难、表达空洞；视觉空间异常，分不清物体远近、人脸，看不懂文字；执行功能单独受损，无法规划简单事务、做事丢三落四；睡眠、躯体隐匿表现，昼夜颠倒、不明原因体重缓慢下降；行为刻板、怪异举动，重复无意义动作、囤积杂物。

来 源：温州日报

原标题： 抽一管血就能测老年痴呆

我市多家医院已运用该筛查手段，为高风险人群赢得“黄金”干预时机

记者 胡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com