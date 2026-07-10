温州日报 2026-07-10 08:46:00

目前，全镇67处风险点已全面梳理，230名应转人员精准锁定，108名专业救援尖兵全员待命，26部卫星电话、16台大型机械蓄势待发，31个避灾点和900多套生活物资全部就位。

温州网讯 昨日上午，永嘉县巽宅镇巽宅村，高音喇叭里循环播放台风“巴威”防御注意事项，“一天至少播放三次！”巽宅村党委书记孙陈成关掉喇叭，转头到避灾安置点忙碌了起来。面对台风威胁，村庄有可能面临断电断联风险，孙陈成带着村“两委”加强防御自救的准备。

巽宅村是当地大村，户籍人口1561户、4697人，常住人口1850。在巽宅镇中心小学，一排排行军床铺得整整齐齐，床上配备救灾专用应急包，包内有洗漱用品和床品。“铺好床，人员到时候转移，就可以直接安心入住。”孙陈成介绍，全村小流域山洪和山塘水库危险区应转移人员15人。

从安置点出来，孙陈成遇见村民孙光星在自家门口加固窗户。他家今年刚换了新玻璃窗，孙光星把一条条胶带交叉贴上。“台风天玻璃最容易碎，贴上胶带挡一挡。”孙光星又指了指屋顶，“楼上瓦片都检查过了，花盆也全搬进屋里了，该清的都清了。”

连日来，村“两委”带着党员志愿者分组入户，挨家挨户准备防台工作。党员志愿者董千良正忙着清理瓦片，“腿脚不方便的老人，我们就一家一家帮忙弄好，把屋顶松动的瓦片往下移一移，阳台上容易吹落的东西全收进屋。” 董千良说。

巽宅村实行“包片联户”制度，每名村“两委”干部定点联系若干名村民，确保紧急情况下能第一时间通知到人、帮助到人。孙陈成介绍，前期村里已组织了一次防汛抗台演练，组建了13人的专门抢险队伍，同时联合壶山义工队，确保紧急情况下能自救。眼下，村里的“三大件”——发电机、抽水泵、卫星电话已全部到位调试完毕。

与此同时，在邻村小溪村，一场人员转移演练正从“纸上”落到“脚下”。小溪村党总支副书记董忠晓站在一户独居老人家门口：“阿婆，台风要来了，我们今天先走一遍路，到时候你跟着我往这边走，三分钟就到村委会的避灾安置点，晓得不？”老人连连点头。董忠晓说，全村需要转移的重点人员住哪间屋、谁负责对接，都已经安排得清清楚楚。走进村委会避灾点，床铺已经铺好，被子叠得方正，矿泉水、方便面等物资码放整齐。董忠晓说，应急队伍实行AB岗轮值，确保24小时有人。

做好基层台风防御“最后一公里”。巽宅镇副镇长吴睿哲介绍，巽宅镇临水临溪村居多，山塘水库体系对村庄威胁极大，当地抢抓台风登陆前的窗口期攻坚，把隐患清除在前。7月9日前，全镇25个村，完成入户实战演练。目前，全镇67处风险点已全面梳理，230名应转人员精准锁定，108名专业救援尖兵全员待命，26部卫星电话、16台大型机械蓄势待发，31个避灾点和900多套生活物资全部就位。

来 源：温州日报

原标题： “村自为战”加强“最后一公里” 永嘉巽宅防御举措落实到户到人

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云

本文转自：温州新闻网 66wz.com