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未披戎装，先担责任！平阳万全镇应征青年主动请缨，投身防台抢险工作

平阳融媒 2026-07-11 10:00:00
未披戎装，先担责任！平阳万全镇应征青年主动请缨，投身防台抢险工作

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原标题： 未披戎装，先担责任！平阳万全镇应征青年主动请缨，投身防台抢险工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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