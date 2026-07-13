苍南霞关全镇万人大转移归来后 “怕作秀”的女干部再拒记者采访

温州晚报 2026-07-13 08:31:46

7月10日，温州市苍南县霞关镇受台风“巴威”影响，开启全镇万人大转移。转移现场，镇干部赵蓓蕾的这段画面让无数网友为之动容。昨天，记者再次来到霞关镇，居民已经陆续返回镇上。

视频截图

温州网讯 “刚才你突然问我，累吗，我……”霞关镇党委委员赵蓓蕾忽然背过身，伸手掩住脸，声音哽咽，面对镜头，她连连摆手说：“你们还是不要拍我了……太感性了，这样感觉自己好像跟作秀一样，真是不好。”

7月10日，温州市苍南县霞关镇受台风“巴威”影响，开启全镇万人大转移。转移现场，镇干部赵蓓蕾的这段画面让无数网友为之动容。昨天，记者再次来到霞关镇，居民已经陆续返回镇上。

在这段与台风的“赛跑”中，记者再次采访基层干部还是被拒绝。

第一次拒绝：

自己好像跟作秀一样

“请关闭电源，关好门窗，收纳好易碎物品。”7月10日上午，霞关镇各处的大喇叭循环播放着温馨提醒。这个位于浙江最南端的海滨小镇三面临海，11个村居均位于直面海风的迎风面、山区或地势低洼地带，且房龄普遍较老，易受台风影响。

“巴威”临近，经苍南县防汛指挥部综合评估，霞关镇全域进入紧急避险状态。7月10日前，全镇常住人口要全部转移完毕，一个也不落下。

村镇干部及党员志愿者们走访摸排，挨家挨户敲门、打电话通知，120辆大巴车循环接送，车上准备了水和干粮，满员即发，一刻不停。当天晚上7时，全镇1万余名群众一个不落，全部顺利转移。赵蓓蕾也一整天都忙着接打电话，调配车辆、安排人员。

转移工作空当，赵蓓蕾说，她也是第一次参与这样的转移工作。前一晚夜里10时才接到转移任务，开完会已到深夜，只睡了两个小时便投入转移工作。“我们要弄明白每个人的去向，一个人都不能少。哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”

在网上热传的视频中，面对镜头，视频中记者的一句“累吗”让她突然红了眼眶。她显得有些不好意思，背过身连连摆手，拒绝继续采访：“你们还是不要拍我了……太感性了，这样感觉自己好像跟作秀一样，真是不好。”

这段“躲镜头”的画面很快在网络上传播开来，评论区网友纷纷为赵蓓蕾点赞，也为无数还在一线奔走的人们点赞。“基层干部辛苦了！”“实在的干部！”“怕作秀不怕辛苦，这才是基层干部该有的样子！”

第二次拒绝：

“只是干了本职工作”

转移工作暂时告一段落后，记者希望能采访赵蓓蕾，她再次拒绝采访，她说她只是干了和所有乡镇干部都一样的本职工作，没有采访的必要，接下来还有很多的工作需要忙碌。

这句“都一样”并非客套。在霞关镇瑶洞村，村党总支书记黄敬同和同事们要对转移村民一一登记确认，经过一天忙碌，全村村民全部转移。

在兴霞村，村党支部书记林瑞应三天前就启动了人员转移动员。

在与霞关相邻的马站镇，渔寮湾社区需要转移人员……赵蓓蕾背后，是无数个和她一样通宵奔忙的基层干部。第三次拒绝：

全镇群众平安归来

7月12日，台风“巴威”过境，霞关镇有惊无险。中午12时，记者再次来到霞关镇，当天上午，霞关居民陆续接到通知，可以返回镇上。在联系当地干部时，记者再次受到拒绝，他们实在太忙了。

台风过境后，仍有无数基层干部四处奔波，彻夜不眠摸排辖区信息，从“防台前线”转战“灾后恢复一线”，开展地毯式的隐患排查，防止发生次生灾害。

记者独自来到霞关老街，部分店铺门前依然挡着厚厚的木板，另一部分店主正在洒扫整理——撤去木板、清理植物残枝、重新安装广告牌……

老街上，自贞肉羹老店已开门营业。暑期放假在家的小陈正陪着父母看店。她说，10号早上8时就接到了村干部撤离的通知，大街小巷的广播一直在高喊通知。“我长这么大，第一次见到这个架势。”“今天上午7时多，我们看到社区联络群中通知可以返镇了，我们马上收拾行李回霞关，9时准时开门营业，家里店里一切都好。”小陈顿了顿说，“还是家里好。”

老街中央有个小广场，许多老人中午饭后正聚在广场上闲聊。他们告诉记者，他们是早上9时从苍南县三禾高级中学避灾安置点回来的。安置点物资齐全，有吃有喝还有空调吊扇。一位老伯打趣道，他们这群老朋友也是难得有这样集中“出游”的机会。

还有一位老伯拉着记者的手不断地说：“当年的‘桑美’太惨烈了！当时，我家的院子、屋顶的瓦片全部刮没了！还好这次一切平安！”自那以后，他们宁可十防九空，也要万无一失。

在“巴威”的风雨里，霞关居民安然无恙地度过了这个夜晚。当老街的店铺重新开门、广场上的老人重新聚在一起闲聊时，那些在镜头前躲闪的面孔、那些只睡了两个小时的身影，已奔赴下一场忙碌。

不怕辛苦“怕作秀” 这样的基层干部真美！

面对来势汹汹的台风“巴威”，温州市苍南县霞关镇紧急启动史无前例的全镇万人大转移，一场与风雨赛跑的生命守护战，让年轻的基层干部赵蓓蕾意外走进大众视野，收获满屏点赞。从夜里10时接到任务，开完会已是凌晨，只匆匆合眼两小时，便一头扎进人员转移一线。傍晚收尾时，面对记者镜头，她却不好意思地挡脸、连连摆手：“太像作秀了，别拍我。”当被追问累不累时，她忍不住落泪：“我们要弄明白每个人的去向，一个人都不能少。哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”

朴素的话语，真挚的眼泪，勾勒出基层干部最动人的模样：不怕吃苦受累，也不在意付出是否被人看见，只关心工作是否到位、群众是否安全转移。这份实干和担当，正是短短一天完成全镇转移这项“看似不可能的任务”的底气所在，也是此次防台中无数任劳任怨、默默奉献的基层干部的缩影。

“太像作秀了，别拍我”，是基层干部“不慕虚荣，不务虚功，不图虚名”的本心流露。赵蓓蕾下意识地在镜头前闪躲，说明她是打心底里认为，这些都是分内工作，无需刻意宣传。她怕的不是镜头，而是被人误以为在博眼球、赚掌声。她没有刻意迎合，实则因为心里没有“个人得失”的小算盘，装的全是群众的安危冷暖。这份自然流露，生动诠释了新时代干部不慕虚名、只办实事的优良作风。

“一个人都不能少”，是基层干部把“人民至上、生命至上”落到了看得见、摸得着的具体行动里。防台工作从来容不得半点侥幸，要有“宁可十防九空，不可万一失防”的底线思维。从夜里接令，到凌晨部署，再到争分夺秒地忙碌……每一步都是细碎繁琐的工作。赵蓓蕾的落泪不是脆弱，而是在巨大责任和压力下心系群众的真情流露。是她和无数基层干部走村入户、耐心劝导、仔细核查……用一个个细致入微的举动，铸就了这场壮举。

“真的不容易！”“辛苦了！”“谢谢你们！”网友刷屏式的点赞，是对防台工作真诚的认可和对基层干部发自内心的感激。褪去流量和热度，网友感动的，是基层干部通宵鏖战的辛苦，是不落一人的坚守，是拒绝作秀的纯粹。这份全民点赞，不仅是对一位年轻干部的肯定，更是对千千万万防台一线基层工作者的致敬，也折射出大众对崇尚实干的基层治理风尚的热切期盼。

风雨总会散去，但扎根一线、默默奉献、把工作踏踏实实做到群众心坎上的力量永远动人。向所有奔波在防台防汛、应急救援一线，守护万家平安的基层工作者，致以最诚挚的敬意！

来 源：温州晚报

原标题： 苍南霞关全镇万人大转移归来后 “怕作秀”的女干部再拒记者采访——

和大家都一样，只是干了本职工作

记者 张嫣彬 江之阔

本文转自：温州新闻网 66wz.com