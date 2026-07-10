温度新闻 2026-07-10 16:14:18

台风“巴威”来袭！日前，温州各地陆续发布通知，即日起至本次台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。

鹿城

各位市民：

根据鹿城区委、区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自本通告发布起至本次台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！

鹿城区综合行政执法局

2026年7月10日

龙湾

各位市民：

根据龙湾区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自2026年7月10日8时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！

龙湾区综合行政执法局

2026年7月9日

瓯海

各位市民：

根据瓯海区委区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自2026年7月10日8时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大车主做好台风期间的安全预防工作！

瓯海区综合行政执法局

2026年7月9日

苍南

各位市民：

为方便广大市民在第9号台风“巴威”影响期间车辆停放避险，经研究，决定自2026年7月10日12时至警报解除（具体时间另行公告），对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大车主做好台风期间的安全预防工作！

苍南县综合行政执法局

2026年7月10日

龙港

各位市民：

为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，自2026年7月10日10时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！

龙港市防汛防台抗旱指挥部

2026年7月10日

来 源：温度新闻

原标题： 台风影响期间，温州各地暂停人行道违停处罚

本文转自：温州新闻网 66wz.com