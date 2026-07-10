台风影响期间，温州各地暂停人行道违停处罚
台风“巴威”来袭！日前，温州各地陆续发布通知，即日起至本次台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。
鹿城
各位市民：
根据鹿城区委、区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自本通告发布起至本次台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！
鹿城区综合行政执法局
2026年7月10日
龙湾
各位市民：
根据龙湾区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自2026年7月10日8时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！
龙湾区综合行政执法局
2026年7月9日
瓯海
各位市民：
根据瓯海区委区政府关于防御台风“巴威”工作要求，为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，经研究决定，自2026年7月10日8时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大车主做好台风期间的安全预防工作！
瓯海区综合行政执法局
2026年7月9日
苍南
各位市民：
为方便广大市民在第9号台风“巴威”影响期间车辆停放避险，经研究，决定自2026年7月10日12时至警报解除（具体时间另行公告），对于车主临时将机动车违停人行道的行为将不予处罚。请广大车主做好台风期间的安全预防工作！
苍南县综合行政执法局
2026年7月10日
龙港
各位市民：
为方便广大市民在台风影响期间车辆停放避险，自2026年7月10日10时至台风警报解除，对于车主临时将机动车违停人行道的行为不予处罚。请广大市民朋友做好台风期间的安全防御工作！
龙港市防汛防台抗旱指挥部
2026年7月10日
来 源：温度新闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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