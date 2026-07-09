台风“巴威”逼近，1335个地灾风险点位全面排查
温州网讯 今年9号超强台风“巴威”逼近，为有效防范化解台风引发的地质灾害风险，市自然资源和规划局迅速响应，开展全域风险隐患排查，自7月6日以来，全市资规系统累计出动巡查人员280组、679人次，完成1335个风险点位排查，扩面排查点位1个。本轮排查未新增地质灾害风险隐患。目前，全市海洋观测站点运行平稳，监测数据传输稳定安全，为防台研判提供可靠数据支撑。
本次防御工作聚焦风险防控重点，开展全方位、无死角隐患排查。紧盯原有地质灾害风险点位、治理工程区域、工程建设活动频繁区、切坡建房集中区域以及历史强降雨极值区等高风险地带，逐项排查安全隐患，严格落实隐患责任人、处置方案、整改时限、整改措施、闭环处置“五到位”工作机制。
同时，我市精准落实人员管控与转移保障工作，筑牢人员安全防线。全市资规基层站所联动各乡镇（街道），对地质灾害风险双控区域开展“拉网式”人员清点核对，逐一核实转移对象、转移路线和安置地点，确保受威胁群众底数清、情况明。目前，全市1664名群测群防员、135名“驻县进乡”地质队员、102名应急救援队员、38名应急测绘人员已全员入列，覆盖13个有防治任务的县（市、区）、功能区。
为提升应急处置效能，我市提前前置应急力量与物资装备，强化精准研判预警。市资规局联合气象、海洋中心开展3次联合会商研判，实时跟踪台风路径、风力、降雨、海浪等动态信息，精准预判灾害风险。统筹调度省第十一地质大队等5家驻温地勘单位力量，下沉乡镇一线，充实基层防控力量。全市50辆应急车辆、35台无人机、20台套监测设备等各类应急物资装备全部部署到位，确保突发险情能够快速响应、高效处置。
来 源：温州日报
记者 林迎颖 通讯员 张甜甜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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