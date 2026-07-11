新华网 2026-07-11 22:52:53

在家避风，究竟哪里才安全？新华网专访广东省消防救援总队特勤支队抗洪抢险专业队队长洪翊邦，请他从一线救援经验出发，讲透居家防台风的致命误区和防护要点。

台风“巴威”登陆，许多人正居家避险。而就在本月初，湖北省强对流天气下一家三口被大风“吸”出窗外造成的惨剧，还让人心有余悸。

在家避风，究竟哪里才安全？新华网专访广东省消防救援总队特勤支队抗洪抢险专业队队长洪翊邦，请他从一线救援经验出发，讲透居家防台风的致命误区和防护要点。

大风为何会把人从家里“吸”出去？

大风天气人被“吸”出窗外，核心成因是室内外悬殊的气压差。

根据伯努利原理，台风高速掠过楼宇外立面时，窗外空气流速急剧加快、气压快速降低；密闭室内空气流通受阻，气压远高于室外，形成强大外吸力。

一旦窗户碎裂，巨大压差会瞬间形成向外猛抽的强气流，气流速度可达十余米每秒，足以将人、家具一并向外拖拽甩出。不少人情急之下想用身体封堵破损窗户、强行关窗，极易被气流裹挟坠楼，酿成悲剧。

也正因如此，迎风侧门窗、阳台、大面积落地窗周边，是大风居家避险最高危区域。

家中若有迎风落地窗、阳台推拉门、超大观景窗，大风来袭时务必第一时间带领家人转移至卫生间、储藏室这类无外窗的密闭小房间避险。若屋内没有完全无窗空间，优先挑选窗户尺寸最小的内侧房间躲避。

特别辟谣：网传“开窗平衡内外气压”的说法错误。开窗留缝极易导致窗户损坏，形成强劲穿堂风、加剧风力破坏力，四处乱飞的杂物还会增加磕碰、砸伤风险，大风全程切勿开窗。

门窗玻璃被风吹破怎么办？

若狂风击碎窗户，千万不要上前查看情况，立刻背对窗台向内撤离。

撤离时注意压低身位，应立刻抓住门框等大型固定物体，弯腰、弓腿降低重心，缓慢向破损窗户的反方向撤离。待撤至相邻房间后，立即用重物死死堵住通往该室的门。

居民楼住户需在台风来临前熟悉楼栋应急疏散通道。一旦家中玻璃破损、室内不再安全，可前往楼内无窗楼梯间、防烟疏散楼梯等密闭坚固区域临时避险。进入后务必确认常闭防火门已关死，远离任何风口。

居家避风，这些地方有危险

台风天居家，以下区域风险最高，务必逐个排查：

1. 窗户边、玻璃门旁

这是居家避风最致命的区域。迎风面窗户和玻璃门承受最大风压，最易被强风或飞物击碎。一旦破裂，瞬间形成的抽吸气流可将附近人员吸出屋外，高速飞溅的玻璃碎片可直接造成严重割伤。台风期间严禁在此停留、观看或拍摄，尤其要防止儿童靠近。

2. 吊顶、大型灯具、悬挂重物下方

台风强压震荡和气流冲击易导致吊顶松动脱落、大型灯具坠落、悬挂的装饰物或钟表飞脱。避险时切勿在这些区域下方停留，选择无悬吊物的空间躲避。

3. 地下室、低洼地区的底层

台风常伴随暴雨，低洼地带和地下室最易发生积水倒灌，存在溺水、触电双重风险。一旦水位快速上涨，电器线路浸水极易引发漏电事故。居住在一楼或地下室的住户，发现积水上涨应立即向坚固高层转移，切勿留恋财物。

4. 厨房

厨房是燃气泄漏的高风险区。台风过境前应提前关闭燃气管道总阀。若闻到煤气味，必须立即打开背风面窗户散气，开一条缝即可，人随即离开，此时严禁开关任何电器或使用明火。

5. 承重墙不稳的老旧房屋

老旧房屋结构强度不足，强风持续作用下存在局部垮塌风险。居住在危旧房屋的居民，台风来临前务必提前转移至政府指定的应急避难场所，不可留守。

6. 楼道窗边、连廊

高层住宅的楼道窗户和开放式连廊受风力影响极大，强风穿堂而过可形成危险的风道效应。台风期间不要在楼道窗边逗留，连廊区域更要完全避开。提前熟悉楼内无窗的防烟楼梯间位置，作为应急避险点。

居家避风安全指南

台风期间，除防范强风外，还需警惕次生灾害。漏水漏电、物品砸落、地面湿滑都可能造成意外伤害。

以下安全要点务必牢记：

一旦屋内进水，第一时间切断总电源，严禁赤手触碰受潮插座、电线和电器。

停电时优先使用手电筒照明；若必须使用蜡烛，远离窗帘等易燃物，确保人走火灭。

积水退去后，须经专业人员检查线路安全后方可恢复用电。

地面湿滑，注意防摔倒；被风吹乱的物品及时归拢，避免绊倒。

防范台风，请牢记：

加固外围、远离玻璃

躲进无窗小空间

提前备好应急物资

防灾意识比灾后救援更重要

提前几分钟的正确选择

往往就是生与死的距离

来 源：新华网

原标题： 人为何会被风“吸”出窗外？台风天在家避风，这个地方最危险

本文转自：温州新闻网 66wz.com