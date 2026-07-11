温州公用集团 2026-07-11 22:34:00

台风伴随强降雨、大风、积水，可能造成燃气管道泄漏，引发系列安全事故。请高度警惕，做好台风期间安全防范工作。

台风伴随强降雨、大风、积水，可能造成燃气管道泄漏，引发系列安全事故。请高度警惕，做好台风期间安全防范工作。

居民居家燃气安全须知

01

严禁密闭空间用气，全程保持通风

台风天气使用燃气时，仍需保持室内通风，可开排风机或者吸油烟机通风，防止密闭空间缺氧引发一氧化碳中毒。

02

用气不离人，坚持人走火灭阀关

煲汤、炖煮不可长时间离开厨房，离开前关火、关闭灶具阀与总阀。

03

屋内积水，立刻执行“两关一围”

一旦屋内进水、积水淹没燃气表、灶具：①第一时间关闭燃气入户总阀；②切断全屋电源总闸；③门口加高围挡阻断积水。

全程禁止点火、开关任何电器，快速撤离到室外空旷安全区域，等待积水退去，联系燃气集团工作人员上门检修，切勿自行试水使用。

04

发现燃气泄漏，标准处置五步走

闻到臭鸡蛋异味、听见漏气嘶嘶声、积水冒泡、报警器报警，严格按顺序操作：①快速关闭燃气表前总阀，切断气源；②缓慢打开门窗，让燃气自然散出，禁止猛开窗户产生静电；③严禁一切火源、电器操作、不开灯、不按开关、不插拔插座、不使用排风扇；不点火、不抽烟、不用打火机、不按门铃、不室内打电话；④全家到室外空旷安全区域，远离楼栋；⑤在室外安全位置拨打燃气24小时抢修电话967555，等待专业人员上门，切勿自行检修。

餐饮、工厂等非居民（工商业）用户

专项安全要求

01

停工停业必须关闭总阀

台风预警生效、暂停营业、停产停工时，第一时间关闭燃气入户总阀门；大型商超、餐饮后厨、加工厂提前对管道、表具、调压设备做垫高、防水包裹处理，严防淹水损坏。

02

燃气设施周边保持畅通无遮挡

调压柜、燃气立管、报警器、阀门周边禁止堆放货物、搭建临时围挡，预留检修通风空间，杜绝遮挡引发隐患。

03

设备全天候巡检，报警系统不间断供电

每日检查灶具、减压阀、管线运行状态，可燃气体报警主机24小时不断电；一旦触发报警，立即停机切断气源，全员撤离并报修。

04

户外燃气作业全面停工

台风、暴雨预警期间，加固厂区户外燃气设备支架，防止大风拉扯断裂。

05

厂区、商铺积水、泄漏处置规范

经营区域积水淹没燃气设备或发现泄漏气泡，立即关停总阀、切断店内电源，组织人员全部撤离至室外安全地带，禁止店内使用电器、明火，第一时间拨打抢修热线上报险情。

安全无小事，防患于未然！

请广大用户提高警惕，

如遇险情第一时间撤离、及时报修。

来 源：温州公用集团

原标题： @燃气用户 超强台风“巴威”将至，台风期间安全用气指南

本文转自：温州新闻网 66wz.com