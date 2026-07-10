温州日报 2026-07-10 08:46:01

农户们调度农机，争分夺秒开镰，赶在台风“巴威”登陆前把成熟稻谷“抢”回仓。

在鹿城区七都街道吟州水稻基地，农民在抢收水稻。记者 杨冰杰 摄

温州网讯 昨天清晨，七都岛的订单田里，稻浪翻滚，两台大型收割机穿梭其间，沉甸甸的稻穗被整齐卷入割台，脱粒、装车一气呵成。运粮车在田埂上来回奔忙，一车车金黄的稻谷源源不断运出田间。农机手告诉记者：“一大早就下地了，两台机器同步作业，争取在台风来之前多抢一些。”

连日来，市粮食产业集团动员种粮大户加紧抢收市本级订单粮。农户们调度农机，争分夺秒开镰，赶在台风“巴威”登陆前把成熟稻谷“抢”回仓。据统计，今年温州市本级早稻种植面积约24000亩，截至记者发稿时，预计抢收面积约1500亩。

种粮大户黄瑞孟一直驻守田头，一边调度运输车辆，一边紧盯收割进度。他告诉记者，台风过境伴随的大风和强降雨，易造成稻穗倒伏和穗上发芽，直接影响粮食产量与品质。“今年我总共种了600亩早稻，这次率先开镰的是‘株两优39’品种，预计台风前就能把这批稻谷全部收完。”他指了指远处一片稻田说，“不过还有一部分早稻距离完熟还需要约5天时间，眼下只能先抢收已经成熟的，剩下的看台风走势再做打算。”

据了解，目前市本级订单粮主要集中在鹿城区七都、藤桥等地，以及龙湾区永中、永兴、海城等区域。特早熟品种已率先进入收割期，其余中晚熟品种也将陆续成熟，相关部门正密切监测台风路径和强度变化，分区域、分品种指导农户有序推进抢收，力争在台风主要风雨影响抵达前最大限度降低损失。

抢收争分夺秒，晾晒难题紧随其后。稻谷含水量普遍偏高，加之连日阴雨无法自然晾晒，若不及时处理，极易发芽霉变，辛苦抢回的粮食可能功亏一篑。为此，市粮食产业集团粮食仓储分公司主动靠前服务，统筹调度区域烘干设备，抢抓时间签订百余份订单合同，全面落实“仓等粮、人等粮、机等粮、钱等粮”等收购准备，配齐粮储、质检、财务等一线工作人员，开展应急收购演练，全面做好粮食抢收入库准备。

据悉，针对农业生产中台风、洪涝等不可预见的自然灾害风险，温州近年来不断完善粮食产后服务体系，积极推进净粮中心建设，创新“湿粮不落地”全托管服务模式，进一步提升收购入库效率。政策方面，温州市率先实行订单内受灾粮分等级订单补助，这一“兜底”举措，让因自然灾害导致粮食质量下降、达不到储备标准的农户，也能获得相应比例的订单补助，最大限度降低农户种粮损失，真正实现“灾年不减收、农户不亏本”。

来 源：温州日报

原标题： 温州市级24000亩早稻抢收忙

记者 邓帆慧 通讯员 章孙俊 黄甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com