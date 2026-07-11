温州日报 2026-07-11 22:50:00

7月11日傍晚，在洞头东屏街道泉丰酒店，一位在温州务工24年的湖南大姐正带着孙女吃饭，桌上摆着十菜一汤，荤素齐全，热气腾腾。窗外风雨渐急，屋内却暖意融融。她感慨：“在洞头，不管什么事，都把我们外来人看得重，真的不想离开了。”

温州网讯 台风“巴威”步步紧逼，洞头海面的风浪一阵紧过一阵。7月11日傍晚，在洞头东屏街道泉丰酒店，一位在温州务工24年的湖南大姐正带着孙女吃饭，桌上摆着十菜一汤，荤素齐全，热气腾腾。窗外风雨渐急，屋内却暖意融融。她感慨：“在洞头，不管什么事，都把我们外来人看得重，真的不想离开了。”

这间客房，是泉丰酒店专门辟出的60间避灾安置房之一。酒店主要接收周边中仑、东岙等7个村社转移的群众。每日三餐搭配均衡，对行动不便、下不了楼的老人，工作人员还会送餐上门。而这样的温情场景，在洞头避灾安置点里随处可见。校园教室、度假酒店、消防营区、村居活动室，统统变成转移群众的“临时港湾”。

走进元觉状元实验学校，暑期的校园没了往日书声，取而代之的是工友们围坐交谈的乡音。这里安置了125名来自附近风电母港在建工程项目的建筑工人。不少工人来自湖南、贵州，头一回经历台风，点位特意准备了9部影片——红色故事、科技纪录片、台风防灾科普轮番播放，大伙儿聚在一起观影聊天，紧张情绪渐渐松了下来。

蓝海湾度假中心和溢香国际大酒店，今年已是连续第四年主动开放作为避灾点。本次共接纳219名群众，年龄从1岁到91岁不等。房间配齐整洁床铺和独立卫浴，街道干部24小时值守，酒店人员负责食宿，物资补给从不断档。

大门消防救援站在守住执勤备战底线、保障应急救援力量不缺位的同时，腾出营区场地接纳周边转移群众。厨房里，刚完成值守任务的消防员系上围裙，洗菜、烹饪、分餐，为避险群众端上一份份热乎的饭菜。“能吃上消防员做的饭，心里暖得很。”一位大爷端着碗说。

细节之处更见用心。不少村居安置点配齐常用药品，安排医务人员驻点，免费量血压、简易问诊；有的组织防灾科普和文娱活动，丰富避险生活；针对独居、高龄、行动不便的特殊群体，专人定点陪护，定时巡查、陪聊、问询身体状况。

风雨未停，守护不止。记者了解到，洞头发布微信公众号将持续更新台风路径、天气预报、应急救援电话、避灾安置点、易积水路段等信息。

来 源：温州日报

原标题： 十菜一汤、专人陪护、消防员下厨……洞头避灾安置点温情满满

记者 黄文盈 通讯员 方莹莹 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com