“巴威”远离温州应急响应降级 楠溪江发生今年第1场编号洪水

温州日报 2026-07-13 08:31:56

受台风影响，昨天2时20分，楠溪江流域石柱站超警戒水位，该江河发生今年第1场编号洪水。

温州网讯 随着今年第9号台风“巴威”远离温州，昨天我市不再发布该台风消息，并进一步下调防台风应急响应等级。受台风影响，昨天2时20分，楠溪江流域石柱站超警戒水位，该江河发生今年第1场编号洪水。

截至12日15时，台风“巴威”中心位于安徽省芜湖市湾沚区境内，中心附近最大风力9级，风速每秒23米，降级为热带风暴级别。它将继续向北偏西方向移动，强度缓慢减弱。从10日20时到12日15时，我市面雨量140.3毫米，县级面雨量最大前三位分别为乐清市275.1毫米、永嘉县228.3毫米、龙湾区181.8毫米，雨量最大站点前三位分别为永嘉县云岭中堡476.8毫米、乐清市白石赤水垟467.6毫米、乐清市仙溪联红465毫米。单站小时雨强最大站点前三位分别为永嘉县岩坦镇岩坦岭背78.8毫米、永嘉县岩坦镇岩坦北源72.8毫米、乐清市仙溪镇仙溪联红69毫米。

截至12日15时，乐清市雁荡镇、大荆镇、仙溪镇，永嘉县岩坦镇、云岭乡等部分地区地质灾害气象风险仍很高，为红色预警级别。除钟前水库、北溪水库超汛限水位外，其他大中型水库均在汛限水位以下。高速公路已经全部恢复通行，省道预防性封道1条，中断1条。

来 源：温州日报

原标题： “巴威”远离，我市应急响应降级 楠溪江发生 今年第1场编号洪水

记者 张睿

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