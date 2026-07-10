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平阳鳌江：全力防御台风“巴威” 吊车吊装船只上岸

平阳融媒 2026-07-10 16:15:47
全力防御台风“巴威”，平阳县鳌江镇吊车吊装船只上岸，扎实筑牢水域防台安全屏障。

全力防御台风“巴威”，平阳县鳌江镇吊车吊装船只上岸，扎实筑牢水域防台安全屏障。

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