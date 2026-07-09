温度新闻客户端 2026-07-09 19:57:00

为扎实做好台风“巴威”防御工作、保障群众生命安全，温州各地陆续公布避灾安置场所名单，以及各应急救援队联系方式，关键时刻能派上用场。

温州网讯 为扎实做好台风“巴威”防御工作、保障群众生命安全，温州各地陆续公布避灾安置场所名单，以及各应急救援队联系方式，关键时刻能派上用场。

瑞安

目前，瑞安385处固定避灾安置场所已全部完成隐患排查、清洁消杀、物资归整等筹备工作，达到随时启用标准。为了方便群众快速找到避灾点，瑞安市应急管理局和瑞安市资规局联合制作了避灾安置地图，群众用手机扫一扫二维码，即可找到离自己最近的避灾安置点。

永嘉

永嘉公布县、乡镇（街道）两级避灾安置场所名单，其中县级避灾安置场所2个，乡镇（街道）级避灾安置场所565个，临时避灾安置场所51个。请广大群众密切关注台风动态，遇紧急情况可就近前往避险，自觉配合场所管理，做好自身安全防护。

永嘉县各乡镇街道避灾安置场所总册

扫码下载

平阳

平阳县避灾安置点名单

平阳县应急救援队

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州全市避灾安置场所、应急救援电话公布（持续更新中）

本文转自：温州新闻网 66wz.com