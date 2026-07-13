温州日报 2026-07-13 08:31:00

当车辆艰难抵近永嘉县岩坦镇源头村时，村口停放的电力抢修车和电信应急通信车宛如灯塔，矗立在这座刚刚遭受重创的“网红村”入口，传递着复苏的信号。

温州网讯 狂风呼啸，浊浪排空。受今年第9号台风“巴威”影响，楠溪江流域遭遇罕见特大暴雨袭击。7月12日上午，记者驱车从温州市区出发，沿途所见：大片农田被淹，乡间小道积水没膝。当车辆艰难抵近永嘉县岩坦镇源头村时，村口停放的电力抢修车和电信应急通信车宛如灯塔，矗立在这座刚刚遭受重创的“网红村”入口，传递着复苏的信号。

踏入村庄，洪水的暴虐在村中留下斑驳伤痕：石板路湿滑反光，缝隙间塞满枯枝败叶，低洼处淤积的泥浆散发着腥气。

作为楠溪江畔的“明星村”，源头村曾凭“舴艋舟文化馆”和“花漫源头”声名远扬。如今，沿江那曾刷爆朋友圈的网红秋千、旋转楼梯已杳无踪迹；溪滩上精心布置的拍照框和木屋被撕扯得七零八落；全国独一无二的舴艋舟文化馆也受损，原本破墙而出的舴艋舟展品船体变形，周围墙体布满被洪水冲刷的痕迹，在风雨中显得摇摇欲坠。沿岸不少树龄几十年的景观树被连根拔起，横亘在泥泞的滩涂上。

紧邻溪流的“源头营地”更是重灾区。昨天凌晨时分，湍急的洪水瞬间漫进溪边的营地，数十顶精致帐篷浸泡在浑水中。营地负责人张文盛告诉记者，清晨5点洪水刚退，工作人员便全员上阵，清理淤泥和垃圾。“虽然损失达数十万元，但我们力争三天后重新开门迎客。”话语间，透着一股不服输的韧劲。

尽管财产损失惨重，永嘉县源头村党总支书记陈小静心中压着的一块大石头终于落地：“人员转移及时，全村无一伤亡。”台风登陆前，源头村两委提前启动应急预案，村干部与志愿者组成“突击队”，紧盯老旧房等重点区域，及时将受威胁群众全部安全转移。最终干群同心，筑起了守护生命的铜墙铁壁。

洪水稍退，自救迅速展开。村口，电信、电力抢修队员身着雨衣，在灰蒙蒙的天色下熔接光缆。“早8点到岗，必须赶在中午前抢通！”浑身湿透的施工人员顾不上擦拭雨水，蹲在地上作业。中午时分，记者离村时手机信号已经恢复。与此同时，一场特殊的救援早在10日中午便已展开。为了保住承载楠溪江船工文化的“宝贝”，当时，陈小静带领村干部，将6艘舴艋舟拖拽上岸：“六艘船，我们保住了五艘半，只有一艘受了一点轻伤，值了！”当晚8时多，该村恢复供电。

阴云低垂，冷雨未歇。村民们埋头冲洗门前淤泥，志愿者弯腰捡拾滩涂垃圾。“看着心血被毁，我躲着哭了一场，但哭完还得接着干。”陈小静望着雨幕中狼藉的景观，眼神由柔和转为坚毅，“接下来，我们将加快抢修景观设施，加固堤岸防线。我们要让源头村不仅恢复原貌，更要变美、变强、变安全！”

来 源：温州日报

原标题： 风雨过后按下复产“快进键”

永嘉源头村干群同心重塑“楠溪明星村”

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com