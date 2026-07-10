温州日报 2026-07-10 09:26:37

针对今年9号台风“巴威”可能给外贸企业带来的履约受阻、经营受损等风险，温州市贸促会（市国际商会）可提供涉外法律、贸易促进和国际联络三大应急服务，全力帮助受灾企业减免违约损失、化解涉外纠纷。

温州网讯 记者昨日从温州市贸促会（市国际商会）获悉，针对今年9号台风“巴威”可能给外贸企业带来的履约受阻、经营受损等风险，该会可提供涉外法律、贸易促进和国际联络三大应急服务，全力帮助受灾企业减免违约损失、化解涉外纠纷。

受台风防御管控及灾害天气影响，我市或将出现港口临时关停、船舶强制进港避风、进出口货物滞留港区、外贸履约延期等情形。对此，市贸促会可根据实际情况为企业出具与今年9号台风“巴威”相关的不可抗力事实性证明，尽最大努力帮助温州受灾企业减免违约责任。

在贸易促进服务方面，市贸促会将针对受灾出境参展企业，提供全流程对接帮扶；协助企业优化调整参展方案，联动相关单位协调跨境物流等相关事项；协助企业对接参展补贴、台风纾困政策申报渠道，同步办理商务签证变更等应急手续。

在国际联络服务方面，市贸促会将依托29个海外联络处涉外工作网络，协助企业对外通报我市台风灾害及企业履约受限情况。各海外联络处就地对接境外采购商、当地行业商协会，前置开展沟通协调工作，缓释涉外履约矛盾。

市贸促会也提醒广大外贸企业，全面梳理近期进出口货物出运计划，完成外贸合同、报关单、货运提单等核心业务单证电子归档，主动告知境外合作方台风不可抗力客观情况；立即开展厂区、仓储库房、户外堆场防汛防台隐患排查整治，规范留存官方管控通知、现场影像资料、资产损失清单等佐证材料；完善在手出口订单、境外参展行程风险管控台账。

小贴士

涉外法律服务>>>咨询电话：0577-88817142转1

如无法与客户达成谅解，可联系市贸促会。咨询电话：0577-88817142-6

贸易促进服务>>>申办咨询：0577-88288601 0577-88288612

国际联络服务>>>申办咨询：0577-88809006

来 源：温州日报

原标题： 助企应对台风影响 市贸促会推出三大应急服务

记者 叶凝碧 王木正

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