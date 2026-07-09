温州日报 2026-07-09 09:15:37

连日来，浙江东日股份有限公司所属各批发市场闻“风”而动、快速响应，全面启动防汛防台应急预案，扎实做好农副产品保供稳价工作，全力保障民生生活物资量足价稳。

温州网讯 连日来，浙江东日股份有限公司所属各批发市场闻“风”而动、快速响应，全面启动防汛防台应急预案，扎实做好农副产品保供稳价工作，全力保障民生生活物资量足价稳。

作为市区蔬菜批发供应的重要平台，温州菜篮子农副产品批发交易市场近期日均蔬菜上市量稳定在2500吨左右，综合交易均价约为2.9元/公斤，环比上月略有下降，价格总体亲民。其中，牛心包菜凭借稳定的货源和低廉的价格，以日均120余吨的销量稳居单品榜首，批发均价为1.48元/公斤。此外，香菇菜、土豆、白萝卜、黄瓜等大宗蔬菜同步大量上市，货源充沛。面对台风可能带来的风雨影响，市场管理方提前部署，加强经营户宣传引导，督促场内商户高效调配货源、适度增加库存、优化品种搭配，同时统筹抓好价格监测、食品安全检测和防汛排涝设施巡查，确保特殊天气下市场正常运营、供应不断档。

盛夏时节，时令水果消费需求旺盛。据7月6日监测数据，温州市水果批发交易市场日均交易量突破1800吨，消暑主力西瓜以3元/公斤的均价稳居销量冠军，桃子、李子、梨、苹果、榴莲、杨梅等应季果品紧随其后，量价双双保持平稳。台风即将来临，水果市场已动员经营户提前备货，浙江东日智慧立体冷库2000余吨水果已完成入库储备，可根据市场实际需求随时投放，有效平抑价格波动。

当前正值休渔期，温州市水产批发交易市场主要批发品类以活鲜虾类和少量冰冻海鱼为主。近期市场数据显示，对虾交易量独占鳌头，批发均价约37元/公斤；九节虾批发均价为102元/公斤，供给稳定。尽管台风逼近，但市场交易量和价格均未出现明显波动。为确保水产品供应的稳定与充足，水产市场主动出击，积极对接福建、江苏等地养殖基地及码头供货商，拓宽进货渠道，加大投放力度，并畅通投诉举报机制，快速响应购货商诉求，全力维护市场价格秩序。

为切实保障市民“放心肉”供应，温州市肉类批发交易市场持续强化生猪货源动态监测，积极协调本地热鲜肉经营户加大上市量。7月7日监测显示，市场白条肉批发交易均价为15.73元/公斤，单日交易量约120吨，上市量充足，完全满足市民日常消费需求。市场方面表示，将密切跟踪台风路径变化，随时调整调运计划，确保肉品供应不脱销、不断档。

来 源：温州日报

原标题： “菜篮子”“果盘子”量足价稳 温州全力应对“巴威”保供稳价

记者 邓帆慧 通讯员 胡彬彬 侯合胜 丁宁宁 王翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com