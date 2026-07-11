温州发布 2026-07-11 20:35:00

7月11日上午，省委常委、市委书记张振丰在市防指主持召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，分析研判当前存在的主要风险，提出针对性防御措施，并于会后赴洞头区、龙湾区、温州海经区检查指导防台工作。

7月11日上午，省委常委、市委书记张振丰在市防指主持召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，分析研判当前存在的主要风险，提出针对性防御措施，并于会后赴洞头区、龙湾区、温州海经区检查指导防台工作。他强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，全面落实国家防总和省委、省政府部署，严格按照Ⅰ级响应的标准和要求，扛起“防台最前沿”的使命担当，打起“十二分”精神，夯实顶格防御，以最佳状态、最优作风、最强合力应战应考，牢牢守住“三条底线”，坚决打赢防汛防台攻坚战，切实保障人民群众生命财产安全。

确保人员安全是防汛防台的首要任务。张振丰来到洞头区红景天颐养公寓，重点检查养老机构门窗等部位加固措施，了解台风期间老人服务照料方案。张振丰指出，养老机构服务对象特殊，自救互救能力偏弱，要立足台风极端灾情周密制定应急预案，畅通逃生通道，同时扩面抓好消防、建筑、食品、卫生等全方位安全，把每一位老人的安全保障好、生活照顾好。

台风逐渐靠近，我市海塘堤防等沿海部位风雨渐强。张振丰先后来到温州海经区北港区码头、龙湾区瓯飞一期北片堤坝，检查沿海部位防风防浪情况，叮嘱属地要把握最后“窗口期”，再三检查重点防洪工程、重大在建项目防御应对措施，再三核实重点区域人员转移情况，严防失管漏管，不留盲区死角，牢牢守住安全底线。

张振丰在检查中强调，台风就是命令，防汛就是责任。各地各部门要深刻认识台风“巴威”对温州的严重影响，坚持底线思维、极限思维，把顶格防御措施全面落实到位，切实筑牢防御台风的坚固防线。人员转移要刚性执行，对重点部位以及老弱病残幼等重点人员转移情况再排查、再确认，对不托底的一律提前转移，确保人员“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，同时加强避灾安置点消防、建筑等安全管理，严防人员私自回流，确保全程全员安全。防灾减灾要周密细致，立足极端灾情做好分析研判、做足应急预案，针对性落实防范暴雨风浪、涉海风险、城市洪涝、次生灾害等各项工作措施，确保所有风险管控到位、责任落实到位。抢险救援要前置布防，加强供水、供电、通信、燃气等专业队伍备勤，提前预置抢险装备和人员，严格遵守作业规范，安全高效组织抢险救援。“五停”措施要严谨细致，按照应急响应等级，因地制宜、分类分阶段做好落实工作，让社会面“静”下来，做到人员非必要不外出。各地各部门要全面紧起来、动起来、严起来，落实24小时专人值班值守，高效贯通台风形势研判、防御措施落实、应急处突组织等工作链条，广泛动员基层党员、民间救援、志愿服务等全社会力量，凝心聚力决战决胜防汛防台攻坚战。

市领导王军、陈应许、项伟胜、崔波、曾瑞华、木力分别参加相关检查。

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原标题： 张振丰赴洞头龙湾温州海经区检查指导台风“巴威”防御工作

记者：郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com