温州日报 2026-07-10 21:00:00

7月10日，省委常委、市委书记张振丰在市防汛防台抗旱指挥部指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并赴一线检查指导。

7月10日，省委常委、市委书记张振丰在市防汛防台抗旱指挥部指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并赴一线检查指导。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，从最坏处着眼，打足提前量，做最充分准备，全面落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等顶格防御举措，全员压上、全域联动，坚决打好这场防台攻坚战，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰在瓯海区六虹桥2号雨水泵站检查城市排涝设施和应急力量配备。

上午10时许，张振丰在市防指听取台风“巴威”动态走势和防指成员单位、部分县（市、区）防台工作落实情况汇报。他指出，当前是台风“巴威”防御应对准备工作的冲刺阶段，各地各单位要按照台风正面登陆、特大暴雨、风暴潮“三碰头”等极端情况来做好最充分准备，做到思想认识上决不放松、工作标准上决不打折、执行速度上决不放缓，切实守牢“三条底线”，实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

张振丰强调，人员转移必须态度坚决、科学有序，高效落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，耐心细致做好群众组织动员，做到“不漏一户、不漏一人”，切实做好转移安置人员管理和服务保障工作。重点部位必须全面防御、不留盲区，加强海上、山区、城区等重点领域风险隐患动态排查处置，强化直达基层一线的临灾预警“叫应”机制，确保预警信息及时传达、各类险情高效处置。强化科学研判，分类分阶段落实应急响应措施，最大限度保障社会安全有序运行。防台期间要统筹抓好安全生产，加强相关行业消防安全专项整治,刚性落实企业主体责任，坚决防止重大安全事故发生。

当天下午，温州会展中心避灾安置点陆续接收转移人员。张振丰来到避灾群众中间，感谢大家的理解与配合，叮嘱大家当好自己安全的第一责任人，守望相助、共克时艰，并肩作战打赢防汛防台硬仗。张振丰要求属地落实好避灾群众基本生活保障和暖心服务，让大家更加舒心安心。在朔门古港考古遗址公园，张振丰重点检查防强风、防内涝和文物保护措施落实情况，要求属地和运营单位要按照极端灾情做好推演和应对，强化薄弱点挡风加固措施，扩面防护街区古民居、古树等重点对象，以万全准备确保万无一失。在瓯海区六虹桥2号雨水泵站，张振丰重点察看下穿路段排涝设施，并检查城市应急排涝力量配备情况，强调要精准预置抢险力量，综合运用人防、技防、物防手段，牢牢守住“不出现城市大面积长时间积水”底线，同时做好一线工作人员自身防护，确保安全高效抢险作业。

每到一处，张振丰都向奋战在防汛防台一线的党员干部表示慰问，勉励大家勇担使命、坚守阵线，注意自身安全，以对人民群众生命财产安全极端负责态度落实防汛防台各项工作，做到哪里危险多、哪里困难大、哪里有群众需要，哪里就有党员干部的身影，齐心协力筑防线保平安。

市领导王军、陈应许、李宁、项伟胜、黄阳栩、王凌等参加调度或检查。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调度检查9号台风“巴威”防御工作 全域联动打好防御台风攻坚战

记者：郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com