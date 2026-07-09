台风“巴威”来袭，公用“排水橙”已就位！

温州新闻网 2026-07-09 15:20:11

三垟雨水泵站2600m³h防汛泵车搭设

温州网讯 为切实做好台风“巴威”防御工作，市公用集团排水公司迅速进入战时状态，全面压实防汛防台各项责任，强化市区下穿隧道、主次干道及排水泵站巡查，以务实举措守牢城市“水安全”底线。

市排水公司集结176支共751人的“排水橙”防汛抢险队伍按照防汛防台专项预案24小时待命，全覆盖完成管辖118座排水泵站水泵、发电机组等主要设备巡检和试运行，保障排水设施可靠稳定运行。同步完成18辆大型防汛泵车、6辆小型防汛泵车和60台便携式排水泵试运行，总强排能力达4.704万立方米每小时。提前在宁波路、六虹桥路等15处重点下穿道路预置大型移动泵车等排涝设备，确保积水险情发生时能够快速响应、高效处置。

宁波路下穿雨水泵站2800m³h防汛泵车临时泵搭设

对照市区近年来强降雨期间防汛排涝工作实际情况，市排水公司聚焦排水泵站、易涝点、排水口等关键风险点位开展隐患动态清零行动，今年以来累计整治各类防汛隐患253项，完成瞿屿路与江滨东路交叉口等3处易涝点的系统性改造、1900余公里排水管网疏通清淤工作，从源头提升管网行洪排涝能力，最大限度降低台风强降雨可能带来的城市内涝风险。

茶白路雨水泵站1000m³h防汛泵车搭设

此外，市排水公司加强与气象、水利、交通、综合执法等多部门信息共享和协同联动，依托公司“智慧排水”平台“排水全要素一张图”“防汛防台可视化系统”等场景功能，做好汛情实时监测、提前预警和应急智能调度，精准有效应对处置强降雨等突发情况。深度融合市气象局雨情监测站与彩云科技每平方公里颗粒度降雨预报数据，全面掌握市区每平方公里区域过去任意小时和未来2小时内的雨量变化情况，实现降雨趋势预判、积水风险提前预警，为防汛防台决策提供坚实的数据支撑，全力保障台风期间城市排水安全平稳运行。

本文转自：温州新闻网 66wz.com