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避灾安置点内，吃上热腾腾的盒饭！

温州日报 2026-07-11 14:47:57
7月11日，在鹿城区松台街道郭公山社区避灾安置点——百里路小学内，社区网格员及红日亭公益慈善会义工们正在分发热腾腾的盒饭。

　　温州网讯 7月11日，在鹿城区松台街道郭公山社区避灾安置点——百里路小学内，社区网格员及红日亭公益慈善会义工们正在分发热腾腾的盒饭。

　　受今年第9号台风“巴威”影响，鹿城区各社区网格员、爱心组织温暖守护避灾安置点。

　　当日，在此避灾安置的是来自江心屿工地的施工人员及住户们。

　　他们在社区网格员的安排下有序领取盒饭。据红日亭公益慈善会会长、“中国好人”孙兰香介绍，他们在台风期间，为百里路小学、双屿中学、市轻工职业学校三个避灾安置点的350多人提供免费配餐服务。

来　源：温州日报

原标题： 避灾安置点内，吃上热腾腾的盒饭！

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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