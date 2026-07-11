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安置点95岁老人身体不适 民警风雨中护送老人去医院

平阳融媒、平阳公安 2026-07-11 22:49:57
安置点巡逻时，民警发现95岁老人身体不适，冒着风雨护送老人去医院。

安置点巡逻时，民警发现95岁老人身体不适，冒着风雨护送老人去医院。

来　源：平阳融媒、平阳公安

原标题： 安置点95岁老人身体不适，民警风雨中护送老人去医院

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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