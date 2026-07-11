“巴威”逼近，温州海事紧急撤离53名船员
温州日报 2026-07-11 20:05:52
为确保船舶财产和人员生命安全，温州海事局联合地方政府迅速响应，多轮研判部署，组织开展水域船舶避险加固及在船人员紧急撤离工作
温州网讯 随着“巴威”逐渐逼近，海上风力持续加大。瓯江上游后支避风水域是船舶主要临时避风区域，近期该水域密集停靠船舶近80艘，船舶扎堆停泊、间距狭小，超出常规停泊承载能力，台风风浪影响下极易发生船舶走锚、碰撞、搁浅、倾覆等险情，存在重大群体性安全隐患。
为确保船舶财产和人员生命安全，温州海事局联合地方政府迅速响应，多轮研判部署，组织开展水域船舶避险加固及在船人员紧急撤离工作，截至7月11日上午8时，累计安全撤离在船人员53人，实现水域零人员滞留。
来 源：温州日报
原标题： “巴威”逼近，温州海事紧急撤离53名船员
记者 潘培期 通讯员 尤川川
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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