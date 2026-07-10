浙江省发出今年第1号指挥长令
今年第9号台风“巴威”正快速逼近我省，全省防汛防台工作已进入临战决胜的关键阶段。为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实国家防总和省委、省政府部署要求，按照“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”要求，坚决打赢台风“巴威”防御硬仗，现命令如下。
一、各级干部要“沉下去”，做到责任压实穿透到位
各地、各有关部门要把防范台风“巴威”作为当前压倒一切的头等大事来抓，按照超强台风正面登陆，强风、暴雨、巨浪、大潮“四碰头”以及局部可能断路、断电、断通讯等极端情况来做好最充分准备，咬定目标、迎战大考，牢牢守住不出现大江大河水库决堤溃坝、不出现城市大面积长时间积水、不出现群死群伤“三条底线”，实现“不死人、少伤人、少损失”目标。各级防指指挥长全部进岗坐镇，靠前指挥、尽职尽责，从市到县、乡、村，力量层层下沉，党员干部要在防汛防台一线勇挑重担、冲锋在前。严格落实24小时值班值守，发挥村社干部“吹哨人”作用，织牢织密防汛防台坚固防线。
二、人员转移要“转到位”，做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”
要始终把风险想在前、预案做在前、工作干在前，各级各相关部门主要负责同志要带班值守、亲自研判、亲自指挥，加强对人员转移工作的统筹协调。要严格按照“三提前、三必须”要求，聚焦沿海迎风直面区域，一线海塘沿线及险段，老旧、危旧、结构不稳房屋，地质灾害隐患点，小流域山洪易发区域，地势低洼易积水地块，地下空间、地下室、半地下室，临水临河临沟居住点，山体边坡脚下建房区域，过往曾发生过水涝险情的历史风险点等10类风险点位，以及养老院、福利院、医院等“老弱病残”和弱势群体集聚场所，对情况研判吃不准时一律提前转移，确保绝对不出事。今天，全省受影响地区全部转移完毕。及时开放避灾安置场所，做好安置点管理和暖心服务，干部与群众同吃同住同转移，严防人员私自回流、侥幸留守，确保全程全员安全。
三、社会面要“停下来”，做到闻令而动，听令即行
根据“五停”指引，按照响应等级，属地启动Ⅱ级响应后，在建工程立即停工。启动Ⅰ级响应后，市、县主要领导发表电视讲话，严格落实停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运，并迅速组织受威胁区域人员撤离，确保社会面迅速“静下来、停下来”。加强对港口、航道、锚地以及内河通航水域船舶巡航检查，对未及时进港或锚泊不规范的船舶果断采取应急措施，做到“停”和“撤”全部到位。
四、水库河网要“调控好”，确保“早动、快动、小动”
坚持全省“一盘棋”统筹调度水利工程，落实“早动、快动、小动”工作机制，聚焦水库山塘河网、海塘堤防、小流域山洪、在建水利工程等，加强穿堤建筑物、险工险段、历史出险点、水库大坝、溢洪道重点部位巡查，对可能存在的盲点、漏点、隐患点再排查再整治，全面开展设施设备前置检修，落实病险山塘水库除险加固应急措施，确保所有风险都在视线范围内、所有隐患都消灭在未发状态中，牢牢守住水利工程安全度汛底线。
五、风险隐患要“管得牢”，做到滚动排险、动态清零
紧盯薄弱环节和重点部位，全面巡查检查山洪地质灾害隐患点、临崖道路、工矿厂区、在建工地、地下空间、危旧房、涉山涉水景区等相关区域，危化、高温熔融、非煤矿山等企业除必要人员外全部撤离；严格落实船舶进港避风指令，加固下锚，做好巡查管控；以地下轨道、下穿隧道、下沉建筑等易积水、易发生内涝区域为重点，加强城市排水管网、排涝泵站检查维护，确保排涝设施正常运行，最大限度降低城市内涝风险；要严防大风造成绿化树木、塔吊、脚手架、临时工棚、户外广告、店招店牌坠落伤人风险，做好加固支撑；电力、通信、供水、供气等部门要加强基础设施巡查维护，确保极端天气下基本民生需求。
六、社会宣传要“氛围浓”，做到家喻户晓、人人皆知
充分运用电视、广播、网络、微信等渠道，结合传统“敲锣打鼓”等手段，第一时间向社会滚动发布风情、雨情、水情及防灾避险信息，倡导台风过境期间非必要不出门，提高群众防风避险意识，引导群众主动避险，打好防汛防台“人民战争”。密切监测涉台风谣言和有害信息，做好突发舆情应对处置工作。
来 源：浙江应急管理
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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