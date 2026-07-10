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浙江省发出今年第1号指挥长令

浙江应急管理 2026-07-10 20:34:10

今年第9号台风巴威正快速逼近我省，全省防汛防台工作已进入临战决胜的关键阶段为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实国家防总和省委、省政府部署要求，按照从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量要求，坚决打赢台风巴威防御硬仗，现命令如下。

一、各级干部沉下去，做到责任压实穿透到位

各地、各有关部门要把防范台风巴威作为当前压倒一切的头等大事来抓，按照超强台风正面登陆强风、暴雨、巨浪、大潮四碰头以及局部可能断路断电断通讯等极端情况来做好最充分准备，咬定目标、迎战大考，牢牢守住不出现大江大河水库决堤溃坝、不出现城市大面积长时间积水、不出现群死群伤三条底线，实现不死人、少伤人、少损失目标。各级防指指挥长全部进岗坐镇，靠前指挥、尽职尽责从市到县、乡、村，力量层层下沉，党员干部要在防汛防台一线勇挑重担、冲锋在前严格落实24小时值班值守，发挥村社干部吹哨人作用，织牢织密防汛防台坚固防线。

二、人员转移要转到位，做到应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回

要始终把风险想在前、预案做在前、工作干在前，各级各相关部门主要负责同志要带班值守、亲自研判、亲自指挥，加强对人员转移工作的统筹协调。要严格按照三提前、三必须要求，聚焦沿海迎风直面区域，一线海塘沿线及险段，老旧、危旧、结构不稳房屋，地质灾害隐患点，小流域山洪易发区域，地势低洼易积水地块，地下空间、地下室、半地下室，临水临河临沟居住点，山体边坡脚下建房区域，过往曾发生过水涝险情的历史风险点等10类风险点位，以及养老院、福利院、医院等“老弱病残”和弱势群体集聚场所，对情况研判吃不准时一律提前转移，确保绝对不出事。今全省受影响地区全部转移完毕。及时开放避灾安置场所，做好安置点管理和暖心服务，干部与群众同吃同住同转移，严防人员私自回流、侥幸留守，确保全程全员安全。

三、社会面要停下来，做到闻令而动，听令即行

根据五停指引，按照响应等级，属地启动级响应后，在建工程立即停工。启动级响应后，市、县主要领导发表电视讲话，严格落实停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运，并迅速组织受威胁区域人员撤离，确保社会面迅速静下来、停下来。加强对港口、航道、锚地以及内河通航水域船舶巡航检查，对未及时进港或锚泊不规范的船舶果断采取应急措施，做到全部到位

四、水库河网要调控好，确保早动、快动、小动

坚持全省一盘棋统筹调度水利工程，落实早动、快动、小动工作机制，聚焦水库山塘河网、海塘堤防、小流域山洪、在建水利工程等，加强穿堤建筑物、险工险段、历史出险点、水库大坝、溢洪道重点部位巡查，对可能存在的盲点、漏点、隐患点再排查再整治，全面开展设施设备前置检修，落实病险山塘水库除险加固应急措施，确保所有风险都在视线范围内、所有隐患都消灭在未发状态中，牢牢守住水利工程安全度汛底线。

五、风险隐患要管得牢，做到滚动排险、动态清零

紧盯薄弱环节和重点部位，全面巡查检查山洪地质灾害隐患点、临崖道路、工矿厂区、在建工地、地下空间、危旧房、涉山涉水景区等相关区域，危化、高温熔融、非煤矿山等企业除必要人员外全部撤离；严格落实船舶进港避风指令，加固下锚，做好巡查管控；以地下轨道、下穿隧道、下沉建筑等易积水、易发生内涝区域为重点，加强城市排水管网、排涝泵站检查维护，确保排涝设施正常运行，最大限度降低城市内涝风险；要严防大风造成绿化树木、塔吊、脚手架、临时工棚、户外广告、店招店牌坠落伤人风险，做好加固支撑；电力、通信、供水、供气等部门要加强基础设施巡查维护，确保极端天气下基本民生需求。

、社会宣传要氛围浓，做到家喻户晓、人人皆知

充分运用电视、广播、网络、微信等渠道，结合传统敲锣打鼓等手段第一时间向社会滚动发布风情、雨情、水情及防灾避险信息倡导台风过境期间非必要不出门提高群众防风避险意识，引导群众主动避险，打好防汛防台人民战争密切监测涉台风谣言和有害信息，做好突发舆情应对处置工作

来　源：浙江应急管理

原标题： 浙江省发出今年第1号指挥长令

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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