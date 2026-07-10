浙江应急管理 2026-07-10 20:34:10

今年第 9 号台风 “ 巴威 ” 正快速逼近我省 ，全省防汛防台工作已进入临战决胜的关键阶段 。 为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实国家防总和省委、省政府部署要求，按照 “ 从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量 ” 要求，坚决打赢台风 “ 巴威 ” 防御硬仗 ，现命令如下。

一、 各级干部 要 “ 沉下去 ” ，做到 责任压实穿透到位

各地、各有关部门 要把防范台风 “ 巴威 ” 作为当前压倒一切的头等大事来抓，按照超强台风正面登陆 ， 强风、暴雨、巨浪、大潮 “ 四碰头 ” 以及局部可能断路 、 断电 、 断通讯等极端情况来做好最充分准备，咬定目标、迎战大考，牢牢守住不出现大江大河水库决堤溃坝、不出现城市大面积长时间积水、不出现群死群伤 “ 三条底线 ” ，实现 “ 不死人、少伤人、少损失 ” 目标。 各级防指指挥长全部进岗坐镇，靠前指挥、尽职尽责 ， 从市到县、乡、村，力量层层下沉，党员干部要在防汛防台一线勇挑重担、冲锋在前 。 严格落实 24 小时值班值守，发挥村社干部 “ 吹哨人 ” 作用，织牢织密防汛防台坚固防线。

二、人员转移要 “ 转到位 ” ，做到 “ 应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回 ”

要始终把风险想在前、预案做在前、工作干在前，各级各相关部门主要负责同志要带班值守、亲自研判、亲自指挥，加强对人员转移工作的统筹协调。 要严格按照 “ 三提前、三必须 ” 要求， 聚焦沿海迎风直面区域，一线海塘沿线及险段，老旧、危旧、结构不稳房屋，地质灾害隐患点，小流域山洪易发区域，地势低洼易积水地块，地下空间、地下室、半地下室，临水临河临沟居住点，山体边坡脚下建房区域，过往曾发生过水涝险情的历史风险点等 10 类风险点位，以及养老院、福利院、医院等“老弱病残”和弱势群体集聚场所，对情况研判吃不准时一律提前转移，确保绝对不出事。今 天 ， 全省受影响地区 全部 转移完毕。 及时开放 避灾安置场所 ，做好安置点管理和暖心服务，干部与群众同吃同住同转移，严防人员私自回流、侥幸留守，确保全程全员安全。

三、社会面要 “ 停下来 ” ，做到 闻令而动，听令即行

根据 “ 五停 ” 指引， 按照响应等级， 属地启动 Ⅱ 级响应后，在建工程立即停工。启动 Ⅰ 级响应后，市、县主要领导发表电视讲话，严格落实停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运， 并迅速组织受威胁区域人员撤离，确保社会面 迅速 “ 静下来、停下来 ” 。加强对港口、航道、锚地以及内河通航水域船舶巡航检查，对未及时进港或锚泊不规范的船舶果断采取应急措施，做到 “ 停 ” 和 “ 撤 ” 全部到位 。

四、水库河网要 “ 调控好 ” ，确保 “ 早动、快动、小动 ”

坚持全省 “ 一盘棋 ” 统筹调度水利工程，落实 “ 早动、快动、小动 ” 工作机制，聚焦水库山塘河网、海塘堤防、小流域山洪、在建水利工程等，加强穿堤建筑物、险工险段、历史出险点、水库大坝、溢洪道重点部位巡查，对可能存在的盲点、漏点、隐患点再排查再整治，全面开展设施设备前置检修，落实病险山塘水库除险加固应急措施，确保所有风险都在视线范围内、所有隐患都消灭在未发状态中，牢牢守住水利工程安全度汛底线。

五、风险隐患要 “ 管得牢 ” ，做到滚动排险、动态清零

紧盯薄弱环节和重点部位，全面巡查检查山洪地质灾害隐患点、临崖道路、工矿厂区、在建工地、地下空间、危旧房、涉山涉水景区等相关区域，危化、高温熔融、非煤矿山等企业除必要人员外全部撤离；严格落实船舶进港避风指令，加固下锚，做好巡查管控；以地下轨道、下穿隧道、下沉建筑等易积水、易发生内涝区域为重点，加强城市排水管网、排涝泵站检查维护，确保排涝设施正常运行，最大限度降低城市内涝风险；要严防大风造成绿化树木、塔吊、脚手架、临时工棚、户外广告、店招店牌坠落伤人风险，做好加固支撑；电力、通信、供水、供气等部门要加强基础设施巡查维护，确保极端天气下基本民生需求。

六 、社会宣传要 “ 氛围浓 ” ，做到家喻户晓 、人人皆知

充分运用电视、广播、网络、微信等渠道， 结合 传统 “ 敲锣打鼓 ” 等手段 ， 第一时间向社会滚动发布风情、雨情、水情及防灾避险信息 ， 倡导台风过境期间非必要不出门 ， 提高群众防风避险意识，引导群众主动避险，打好防汛防台 “ 人民战争 ” 。 密切监测涉台风谣言和有害信息， 做好突发舆情应对处置工作 。

来 源：浙江应急管理

原标题： 浙江省发出今年第1号指挥长令

本文转自：温州新闻网 66wz.com