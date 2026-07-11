温州日报 2026-07-11 19:54:22

7月11日，台风“巴威”来势汹汹，风雨渐急。但在瓯海区丽岙街道河头村一处避灾安置点，却传出了与窗外风声截然不同的声音——锅铲碰撞的翻炒声、工友们的谈笑声交织在一起，空气中弥漫着现炒菜肴的扑鼻香气。

温州网讯 7月11日，台风“巴威”来势汹汹，风雨渐急。但在瓯海区丽岙街道河头村一处避灾安置点，却传出了与窗外风声截然不同的声音——锅铲碰撞的翻炒声、工友们的谈笑声交织在一起，空气中弥漫着现炒菜肴的扑鼻香气。

这处“暖心港”，位于河头村的邻里食堂及其二楼空间。记者踏入食堂大门，热气腾腾的烟火气迎面而来，番茄炒蛋、芹菜墨鱼等十几道菜散发出阵阵香气。厨房里，大师傅正挥动长勺，青椒炒肉在铁锅中翻滚出诱人的色泽。顺着楼梯走上去，原本用作村里婚宴、寿宴的二楼大厅，400平方米的宽阔场地已变身为井然有序的临时宿舍：凉席铺得整整齐齐，空调吹出徐徐凉风，热水、洗漱用品一应俱全。几位工友趁着歇息时间围坐在一起喝啤酒、打牌，神情松弛，仿佛在过一个难得的集体假期。

“台风'巴威'来得很凶猛。”河头村党支部书记张炳顺声音洪亮，指着干净如新的地面说，“我们花了两天时间，把楼上里里外外彻底清理干净，桌椅全部摆好，饭菜全部现烧现供。出门在外，平安健康最要紧，热饭热菜暖胃，更暖心。”

河头村干部们的这份“暖心”，精准落到了新基建产业园104名基建工人身上。接到转移通知后，项目负责人周瑜便带着工友们从工地板房搬进了这个安置点。他环顾四周感动地说道：“卫生间就在边上，上下楼也很方便，环境都是‘精装修’级别的。最关键的是，村里和街道提前备足了新鲜食材，每顿都是现炒的热乎菜，大家都很感动。”

来自四川的建筑工人张小强端着刚打好的“两荤两素”落座，吃得津津有味。他笑着对记者说：“今天一早搬过来，心里本来还担心会遭罪，没想到吃的、住的比工地上还舒服。空调凉快得很，大家伙儿一起吃饭、聊天，很热闹，感觉台风天也没那么难熬。”

窗外，台风“巴威”风力正在加强；窗内，河头村邻里食堂灯光温暖通明。一碗现炒的热菜，一间凉快的屋子，一群相互照应的“临时家人”，让这个本该紧张的避灾之夜，充满了踏实的人间烟火气。

来 源：温州日报

原标题： 避灾点里的“烟火气”！瓯海104名建筑工人吃上现炒热菜

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com