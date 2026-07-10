温州市区台风蓝色预警信号升级为台风橙色预警信号
温州新闻网 2026-07-10 10:58:14
温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）温州市气象台于7月10日10时42分将温州市区台风蓝色预警信号升级为台风橙色预警信号。受今年第9号台风“巴威”影响，预计温州沿海海面风力今天下午7-9级，夜里10-12级，明天13-15级。沿海平原今天下午7-9级，夜里9-10级，全市内陆明天9-12级，高山和沿海局部12-14级。市区所有镇（街道）今天下半夜阴有中到大雨，明天到后天阴有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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