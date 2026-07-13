防台第一线：未雨绸缪严密防范

温州晚报 2026-07-13 08:31:47

各地立足辖区实际，通过全域拉网式隐患排查、重点点位巡查整治、特殊群体上门关照、暂停聚集性活动、备足应急物资、完善避灾点位等举措，全方位排查整治安全隐患，闭环落实防控举措，全力织密筑牢辖区安全防护网，守护群众生命财产安全。

鹿城区南汇街道吕浦社区开展隐患排查

温州网讯 面对超强台风“巴威”来袭，我市各地街道、乡镇迅速响应、闻“风”而动，全面启动防汛防台应急工作。各地立足辖区实际，通过全域拉网式隐患排查、重点点位巡查整治、特殊群体上门关照、暂停聚集性活动、备足应急物资、完善避灾点位等举措，全方位排查整治安全隐患，闭环落实防控举措，全力织密筑牢辖区安全防护网，守护群众生命财产安全。

鹿城区南汇街道南塘社区

救助流浪者 劝离18名民工

7月11日，鹿城区南汇街道南塘社区全面启动台风防御常态化巡查工作。在砻糠桥下，工作人员发现一名流浪人员独自在桥底露宿，无任何防风防雨措施。工作人员立即上前暖心安抚，耐心讲解台风过境的极端危害性。确认人员愿意配合转移后，工作人员不惧风雨，全程贴身陪护，顶着大风大雨将其安全转移至桥儿头安置点。

同时，社区巡查人员在南浦桥下发现18名农民工聚集滞留，工作人员第一时间上前劝离，详细说明台风天气滞留桥下的安全危害，成功消除群体性安全隐患。

龙湾区星海街道望海社区

外卖小哥雨天摔倒

社区干部暖心涂药

7月11日下午2时许，龙湾区星海街道望海社区书记刘理敏和社区副主任曹贝贝正在社区周边巡查灾后情况时，在社区路口发现一名外卖骑手因雨天路滑，骑行转弯时不慎打滑摔倒。刘理敏冲上前去，俯身查看骑手的伤情，并轻声安抚其情绪。“当时雨很大，他摔在地上，身上都湿透了，表情很痛苦。我们赶紧把他扶到路边稍微避雨的地方。”刘理敏回忆道。

为避免伤口被雨水淋湿加重感染，曹贝贝冒着大雨快步跑回社区，取来常备应急急救药品。她蹲在路边，细心地为骑手清理伤口、消毒，并进行简易包扎。随后，社区工作人员就近将外卖骑手送往附近诊所，接受进一步的专业检查和治疗。经医生诊断，骑手伤情较轻，其接受专业医疗处理后，目前已无大碍。“真的很感谢他们，要不是社区的人及时帮忙，我一个人真不知道怎么办。”外卖骑手小张（化名）在离开前连连道谢说。

瓯海区梧田街道龙霞社区

排查高空坠物风险

严守台风防御关口

台风防御关键阶段，瓯海区梧田街道龙霞社区网格干部联合各小区业委会开展全域安全隐患排查整治。工作人员在月乐南苑巡查时发现楼栋外墙饰面翘起，存在高空脱落重大安全隐患，第一时间联动交警对涉事路段实施临时交通管制，迅速完成隐患外墙拆除清理，切实消除台风天气坠物风险。

同时，网格员下沉幸福家园小区，重点排查顶楼花坛、盆栽绿植等高空物件，协助居民及时将阳台、楼顶易坠物品转移至室内安全区域，从源头筑牢防台安全防线。

平阳县鳌江镇兴隆社区

扎实做好台风防御工作

平阳县鳌江镇兴隆社区开展系列防汛防台工作，社区组织全体干部、网格员开展防台专题培训，组织观看灾害警示片，结合案例讲解避险要点与应急流程，查摆工作短板，提升工作人员风险处置能力。

7月9日，社区联合物业对泰宇花苑开展拉网式隐患排查，检查天台护栏、晾衣架等，加固松动设施防范高空坠物；逐一核验地下车库防汛物资，测试排水、发电设备，并向安保普及防涝防触电知识。

乐清市翁垟街道

抢收成熟水稻1200亩

面对台风“巴威”带来的强风雨威胁，乐清市翁垟街道从7月7日起就进入“连轴转”状态，把“早部署、早行动、早落实”钉在了田间地头与沿海塘口。7月7日到9日的三天里，街道组织力量扎进连片的稻田，帮农户抢收成熟水稻1200亩，抢在暴雨来临前把金黄的稻谷送进了粮仓，把农户的损失压到了最低。

沿海风险区的人员转移更是分秒必争。街道工作人员逐户敲开塘外养殖户、育苗场的门，一笔笔记下人员底数，用“应转尽转、应转早转、应转快转”的硬标准推进避险工作。截至7月10日下午，218名塘外养殖户、205名三屿村和新望村育苗场人员全部安全转移，没有落下一个人。

7月10日深夜，街道的“敲门行动”还在继续，工作人员再次逐户回访已转移群众，反复叮嘱千万不要趁着夜色返回塘外，并在重点通道设置卡口，加强人员进出管理，坚决防止转移人员回流，确保危险区域人员“应转尽转、不返险区”。

泰顺县仕阳镇

风雨中护送百岁老人转移

连日来，泰顺县仕阳镇全面启动防汛避险转移工作，全镇上下逐户摸排高风险区域人员，坚决落实“应转尽转、不漏一人”的硬要求。7月10日，在黄碧龙村，一位百岁老人因年事已高、行动不便，无法自主完成转移，成了镇村两级最牵挂的重点对象。村“两委”干部第一时间细化专属转移方案，采取分组包干模式，安排专人上门对接，全程耐心安抚老人情绪，小心翼翼搀扶老人缓步移动，再通过提前调度的车辆平稳接驳，一路把老人安全护送到集中安置点。

抵达安置点后，工作人员早已提前备好干净床位、热乎餐食和常用生活用品，还专门落实一对一专人照护，随时关注老人的身体状态和生活需求，确保老人在安置点住得安心、过得舒心。

来 源：温州晚报

原标题： 防台第一线：未雨绸缪严密防范

记者 金乐乐 陈培培 高寒潇 实习生 郑钰滢

本文转自：温州新闻网 66wz.com