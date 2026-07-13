温州日报 2026-07-13 08:31:54

第9号台风“巴威”给温州带来大风降雨，群众生产生活受到影响。昨天，记者从温州金融监管分局了解到，全市保险机构迅速投入救援理赔，坚持“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”。

温州网讯 第9号台风“巴威”给温州带来大风降雨，群众生产生活受到影响。昨天，记者从温州金融监管分局了解到，全市保险机构迅速投入救援理赔，坚持“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”。截至7月12日14时，辖内累计接报案1280件，查勘完成率近80%，各项理赔工作正加速推进。与此同时，巨灾保险机制同步启动，巨灾保险共保体已支付预赔付金额211万元，为全市抢险救灾和恢复重建提供了及时有力的资金支撑。

作为财政出资、政府投保的指数型保险试点，巨灾保险机制在灾后迅速发挥作用。温州金融监管分局联合应急管理等部门，指导人保财险、太保产险、平安产险等共保体，在台风应急与暴雨预警双重触发后即完成赔付确认，后续款项正加快赔付，统筹用于救灾安置、应急救援等关键领域，为灾后救灾提供兜底保障。

在农业领域，台风导致部分乡镇稻田积水倒伏。7月11日，人保财险永嘉支公司开启绿色通道，为海滨种植场206亩受灾水稻赔付25900元，从接报到赔付用时2小时，成为本次台风永嘉县首笔政策性水稻保险理赔。与此同时，太保产险苍南支公司采用无人机航拍与人工实地丈量相结合的方式，半小时即完成当地首笔灾后查勘定损，并于11日下午将早稻预赔款足额转至种粮大户账户，为农户恢复生产提供了及时支持。

车辆出险同样因台风明显增多。11日晚，平阳县遭遇短时强风，一居民车辆被高空坠物砸损，国寿财险平阳支公司查勘人员依托线上视频远程查勘模式核验现场，同步调度救援拖车，从接报到赔款拨付全程20分钟。针对乐清市树木倒伏导致的车辆受损，中华财险温州中支迅速赶赴现场，落实台风期间车险“三免”便民政策，免除气象证明、维修发票及证件材料，依托大灾绿色通道，理赔款在定损确认后半小时内到账。

居民房屋受损问题也得到快速响应。7月11日晚，平阳县鳌江镇谢女士房屋因暴雨坍塌，次日报案后，人保财险平阳支公司理赔人员立即到场核验，确认赔付标准后启动大灾简化流程，不到半小时便将4500元赔款发放到位。同期，平安产险泰顺支公司接到一户居民报案，称阳台玻璃被强风损毁，负责人带队第一时间取证定损，通过台风专项绿色通道高效办结。

目前，灾后理赔和恢复工作仍在加紧推进。温州金融监管分局指导全市保险机构保持临战状态，科学调配查勘救援资源，深化“科技+保险”应用，拓宽“一站式”理赔服务覆盖面，对受灾企业和群众持续跟进、加急快赔，全力助推温州恢复正常生产生活秩序。

来 源：温州日报

原标题： 快速响应 温州保险机构全力以“复”

记者 邹雯雯 通讯员 杨炎滔 叶心怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com