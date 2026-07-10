温州日报 2026-07-10 08:46:01

在司前畲族镇，泰顺县民族中学与镇体育馆被紧急启用，通过“临时扩容”的举措，为泰顺县抽水蓄能电站的数百名一线建设工人提供了临时避灾点。

志愿者为工人送水。 司前畲族镇 供图

温州网讯 随着9号台风“巴威”步步逼近，泰顺县防汛防台工作进入临战状态。在司前畲族镇，泰顺县民族中学与镇体育馆被紧急启用，通过“临时扩容”的举措，为泰顺县抽水蓄能电站的数百名一线建设工人提供了临时避灾点。

抽水蓄能电站作为泰顺县的重点建设工程，项目工期紧、施工人员多，且工地位于山区，地质灾害风险较高。面对台风“巴威”可能带来的强风暴雨，如何快速、妥善地安置这批建设者成为防台工作的重中之重。

司前畲族镇选择了空间开阔、设施完善的公共资源——泰顺县民族中学及镇体育馆，两处场地预计可容纳约500名工人。

“临时扩容”绝非简单增加床位，而是伴随着服务保障的全面升级。在民族中学和体育馆内，除了提供充足的食物、饮用水和应急物资外，考虑到工人们劳动强度大且可能因台风产生焦虑情绪，安置点还特别注重人文关怀。当地党员干部和志愿者第一时间进驻，做好24小时后勤保障工作。待工人们安全转移安置后，避灾点将不再只是一个“歇脚过夜”的地方——体育馆内的篮球场地将向工友们开放，让大家在台风天里也能舒展筋骨、放松身心。同时，安置点还将通过音响设备播放音乐，帮助大家缓解紧张情绪。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺：“临时扩容”安置数百名建设工人

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 钟淑洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com