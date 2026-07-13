温州日报 2026-07-13 08:31:55

三个新闻事实，说明一个道理：灾难面前，侥幸是最大的敌人，干部的“不放弃”是最后的防线。

温州网讯 从永嘉到龙湾，再到苍南，同一个台风夜，同一个主题。

永嘉鹤盛镇罗家寮村，村干部顶着大太阳“啰嗦”劝离，从泥石流中抢回两条命；龙湾天河街道中和村，村干部六次登门、浑身湿透寸步不退，棚顶掀翻前成功转移住户；苍南矾山镇古路下村，朱细霞一家三口被镇村干部第六次登门劝离后不久，住了60多年的老房子轰然坍塌，卧室被砖瓦埋了个严实。

三个新闻事实，说明一个道理：灾难面前，侥幸是最大的敌人，干部的“不放弃”是最后的防线。

“十次动员九次空”“年年转年年没事”“雨不大风不大”“房子住了这么多年没问题”……这些话，基层干部听得太多了。每一次转移，几乎都要面对不耐烦的眼神、推脱的借口，甚至冷言冷语。永嘉的老人觉得“大太阳底下能有什么台风”，龙湾的住户觉得“又是狼来了”……他们说的并非全无道理——毕竟，台风预报确实常有“虚惊一场”。可问题是，灾难从不跟你讲概率，它只讲万一。

万一呢？

这个“万一”，正是基层干部不肯松劲的全部理由。永嘉的赵龙强说：“有时候老人烦，我们也累，但不能松这口气。”龙湾的陈煜和同事们六次登门，把雨衣让给群众，自己淋着雨做工作。苍南矾山镇的干部为防止群众回流，想出了看灯、敲门、打电话的“三部曲”，硬是发现并再次劝离了56人。这不是傻，是把群众的安危扛在自己肩上。他们比谁都清楚，哪怕九次“白折腾”，只要有一次是真的，那一次就关乎生死。一次侥幸的疏忽，换来的可能就是无法挽回的悲剧；一次松懈的退让，或许就是生死两隔的遗憾。

从“狼来了”到“干部来了”，从侥幸心理到配合转移，这中间隔着的，是基层干部一次次不被理解的坚持、一趟趟不厌其烦的登门、一句句苦口婆心的劝说。没有惊天动地的壮举，只有不厌其烦的“啰嗦”；没有豪言壮语，只有风雨里不肯退的那一步。

听劝，能救命。而劝人的那一个，才是真正把“人民至上”刻进骨子里的人。

这就是遍布温州城乡的基层干部。他们叫得出每一户的名字，知道谁家老人腿脚不便，清楚哪间房子最怕风雨。他们在最关键的时刻，用最笨的办法、最倔的坚持，守住了一个个村庄、一个个家庭的平安。

每一位不言放弃的基层干部，都是风雨之中，守护万家平安的最美“守夜人”。

来 源：温州日报

原标题： 肯“啰嗦” 才是真担当

作者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com