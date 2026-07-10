温州晚报 2026-07-10 16:58:27

温州市气象局发布台风紧急警报，对“巴威”影响下我市风力、雨量做出最新预测。

温州网讯 今年的第9号台风“巴威”正步步逼近。据中央气象台消息，9月10日15时，“巴威”其中心位于北纬21.9度、东经126.8度，距离浙闽交界东南方向约870公里的洋面上，中心附近最大风力13级，40米/秒，中心最低气压为960百帕。

温州市气象局发布台风紧急警报，对“巴威”影响下我市风力、雨量做出最新预测。

路径预测：

向西北方向移动，登陆浙闽沿海

市气象局预计，“巴威”将以每小时15至20公里的速度向西北方向移动，逐渐向浙闽沿海靠近。将于11日晚上在福建霞浦至浙江玉环一带沿海登陆（强台风级或台风级，13至15级，40至48米/秒），登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

风力预测：

台风中心经过区域风力可达17级以上

受台风影响，温州东海南部：10日东海中南部海域风力进一步增强到11至14级，10日夜间至11日东海中南部部分海域风力可达13至15级。

温台渔场：10日8至10级，下午增强至10至12级，10日夜里至11日13至15级，12日9至10级，下午起逐渐减弱至9级。

温州沿海海面：10日下午起逐渐增强至阵风9级，夜里快速增强至10至12级，11日继续增强至12至14级，12日9至10级，下午起逐渐减弱至9级。

温州陆域：东南部沿海平原10日下午东北风7至9级，10日夜里继续增强至9至10级，11日全市内陆增强至9至12级，其中高山和沿海局部12至14级，12日偏南风9至11级，下午减弱至7至9级。

另外，台风中心经过的附近区域风力可达17级以上。

雨量预测：

局部过程雨量可达600至800毫米

我市主要降雨影响时段为10日夜里至12日早上。10日夜里阴有时有阵雨，下半夜起局部中到大雨；11日至12日暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。预计过程雨量（10日20时至13日8时）150至300毫米，局部350至500毫米，个别600至800毫米，最大小时雨强80至100毫米。全市范围都将受到雨水影响，南部地区雨量较为集中。

防范提醒：

警惕次生灾害，做好防御准备

市气象局提醒，此次台风强度强、风力大，破坏力极强，需做好海上和内陆防风工作；同时注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

来 源：温州晚报

原标题： 台风紧急警报！今晚开始发力，温州将迎暴雨+狂风暴击

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com