永嘉李观村：风雨中，街巷静下来，防线筑起来

温州日报 2026-07-11 20:42:30

7月11日下午，永嘉县南城街道李观村，村党总支书记陈成岁领着3名村“两委”干部，手持喇叭，在雨中巡村。

温州网讯 雨点密集地砸在村道上，雨下一阵停一阵，下午5点，风“呜呜”地响起。

7月11日下午，永嘉县南城街道李观村，村党总支书记陈成岁领着3名村“两委”干部，手持喇叭，在雨中巡村。“台风天，大家听从村里安排，不要出门，做好居家防护！”喇叭声穿过雨幕，在湿漉漉的村巷间来回回荡。

老人郑仁龙、孙莲华夫妇的落地房，一楼门开着。陈成岁上前：“叔，今天没出门吧？” 郑仁龙笑着摆手：“没出门，昨天就把东西都买好了，面条、大米、面粉、西瓜、水，啥都有，够吃好几天。你们放心！”屋内茶几上堆着满满当当的物资。

安心待家里不出门，成了全村人的共识，路上很少能看到人。但陈成岁的脚步不敢停下。李观村有户籍人口2900多人，常住人口超4000人，村庄部分区域地处泄洪区，地势低洼，32名需要转移的群众前期已全部安置到位，5人在村委会安置点，其余人员投靠亲友。

沿着村道前行，一家小店门口的雨棚让陈成岁皱起了眉。两个硕大的雨棚横在门前，被风吹得哗哗作响。“晚上台风上来，风一大，这棚子肯定要掀翻，万一砸到人不是闹着玩的！”陈成岁找到女店主沟通。对方一脸为难：“我老公不在家，我哪拆得下来……”话音未落，陈成岁说：“没事，我们来！”3名村干部立刻动手，有的扶支架，有的解绑绳……几分钟后，两个雨棚被拆除、就地收好。女店主看着被雨淋透的村干部们，连声感谢。

村口的李浦大桥地势较高，此刻成了村民车辆临时避险的“安全岛”。上百辆私家车整齐停在大桥两侧，从桥头延伸到桥尾，车身在雨中静默排列，像一道无声的防线。

走进村委会安置点，大伙正在看电视，村民郑永文也看得入神，脸上没有紧张神色。“村里安排周到，吃住都挺好，我们很安心。”旁边，租住在村里的碧莲人吕宋祥也接过话：“村干部安排得好，真心感谢。”

村口超市里，老板陈迹定正往货架上补货。“现在米、面都充足，大家不用慌。” 陈迹定说，前一天晚上店内面包和泡面几乎卖空，当天上午补了几千元货品。

雨越下越大，陈成岁和村干部们的喇叭声仍在村巷间响起，一遍又一遍，在安静的小村里，格外响亮。

风雨中，街巷静下来，防线筑起来。

来 源：温州日报

原标题： 李观村：风雨中，街巷静下来，防线筑起来

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 胡丽凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com