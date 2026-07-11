台风天里的“家门口的家” 乐清、泰顺这些安置点里满是烟火气与暖心关怀
温州网讯 受今年第9号台风“巴威”影响，温州多地紧急启动人员转移安置工作，在乐清翁垟街道、泰顺仕阳镇的各个避灾安置点里，一场场贴心的暖心服务同步铺开，让临时安置点不仅成为抵御风雨的安全屏障，更成了盛满烟火气与关怀的“家门口的家”。
7月11日上午，乐清翁垟街道避灾安置点内，乐清市人民医院医共体翁垟分院的医护人员正拿着血压仪，挨个为安置群众测量血压。“大哥，您的血压有点偏高，这两天要注意休息，按时吃药。”医护人员一边记录数据，一边耐心叮嘱注意事项，还随身带来了常用应急药品，针对老年人、慢性病群体一对一开展健康指导。不远处，乐清市美容美发协会的党员志愿者翁佑记正围上围布、拿起剪刀，为有需要的群众修剪头发，大家围坐在一起边理发边唠家常，现场不时传出欢声笑语。
在翁垟街道下辖的各村社避灾安置点里，暖意同样在流动：工作人员主动搀扶行动不便的老人入住，细心铺好被褥、整理床铺，第一时间送上饮用水和生活物资，挨个询问大家的生活需求、安抚情绪。南街村安置点还特意准备了热腾腾的爱心午餐，让转移群众在风雨天也能吃上一口热乎饭。
在温州的另外一头，泰顺仕阳镇，暖心服务也在同步推进。位于严山村文化礼堂的避灾安置点里，党员志愿者们早早摆好桌椅，为转移人员和村内留守老人提供义务理发、免费测血压服务，当天就为40余名群众解决了台风期间的“头等大事”和健康顾虑。刚理完发的老人摸着清爽的发型连连称赞：“台风天里还能享受到这么贴心的服务，住在这里一点都不慌。”
针对村内高龄、行动不便的群体，仕阳镇双神村的村干部、网格员和志愿者们还推出了“热饭上门”服务：在安置点为11名集中转移的群众准备好营养均衡的热乎餐食，同时冒雨走村入户，为6名住在偏远区域、出行困难的老人送餐到家，路上还不忘反复叮嘱防汛防台注意事项，把安全提醒和热乎关怀一同送到群众手里。
来 源：温州晚报
记者 陈培培 照片由乐清翁垟街道、泰顺仕阳镇提供
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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