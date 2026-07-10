温州日报 2026-07-10 18:56:07

记者7月10日从市公用集团排水公司获悉，“排水橙”正紧盯城市低洼积水风险点，截至目前，市区29处地势低洼点已经制定“一点一策”方案。

温州网讯 今年第9号台风“巴威”直扑温州而来，市防指已于7月10日17时31分将温州市区台风预警信号从橙色升级为红色。记者7月10日从市公用集团排水公司获悉，“排水橙”正紧盯城市低洼积水风险点，截至目前，市区29处地势低洼点已经制定“一点一策”方案。

一点一策

精准制定防控方案

针对铁路沿线、下穿隧道、城市主干道等低洼易涝区域，排水公司制定29个防汛抢险专项预案，包括27处重要下穿和2处道路易涝点，实现风险点位全覆盖、管控无盲区。

其中，27处重要下穿已完成临时排水泵搭设。市排水公司还同步完成市区重要下穿道路34处电子水尺、265处管网水位监测设备的校准调试，实时捕捉低洼区域积水数据，精准预判积水上涨趋势。此外，市排水公司4座污水处理厂提前加固防汛挡板、储备足量应急物资，有力应对台风期间各种突发状况。

截至目前，上述低洼点位实行设备前置驻点机制，“龙吸水”大流量排水车、便携式排水泵等抢险设备提前加满油料、调试完毕，统一停放至市区27处下穿隧道低洼点位，一旦积水险情出现，设备可即刻投入抽排作业，从硬件上补齐低洼点位排水短板。

“排水橙”正紧盯城市低洼积水风险点，全力迎战强台风“巴威”。市排水公司供图

2处道路易涝点，一处在龙瑞大道与海工大道交叉口，已安排1辆排水量400立方米/小时的泵车驻点，随时做好应急抽排准备；另一处是历史街区，包括瓦市巷、周宅祠巷、嘉会里巷等10条巷子及周边区域，该片区已安排防汛队伍巡查驻守以及多台排水量150立方米/小时的移动式排水泵，在积水时进行应急强排。

全域待命

快清快排低洼积水

7月11日至12日，市区将迎来暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，城市下穿隧道、低洼路段、老旧街区等易涝区域防汛压力骤增。据介绍，目前市排水公司组建176支、共计751人的应急抢险队伍，全员24小时在岗值守，专门针对低洼路段建立“15分钟响应、30分钟到场”快速处置机制。

当下穿隧道积水超过预警水位时，抢险队伍会第一时间到场架设大流量抽排设备，同步联动交管部门实施交通管制，快速排空积水，恢复通行；针对历史街区、背街小巷等小型低洼积水点，调配便携排水设备快速处置，现场布设警示围挡、绕行提示，防止市民误入积水区域，全力消除涉水出行安全隐患。

智慧排水

全域监控实时预警调度

依托“智慧排水”防汛指挥平台，24小时不间断监测全市低洼点位管网水位、下穿隧道积水深度、路面实时视频，整合气象、水利、公安等多部门数据，实现雨情、水情、低洼汛情一屏可视化研判。

平台会自动抓取低洼区域积水报警信息，调度人员可一键就近调配驻点抢险队伍和排涝设备，实现低洼积水险情“早发现、早调度、早处置”。通过数字化全域管控，打破以往低洼点位巡查滞后、处置被动的局面，大幅提升极端暴雨下低洼区域排涝处置效率，守护市民出行安全和城市运行稳定。

市区27处搭设临时抽水泵的重要下穿和2处道路易涝点

序号 下穿名称

1 茶院寺隧道

2 永庆隧道

3 华盖山隧道

4 温瑞大道铁路下穿

5 龙霞路铁路下穿

6 上垟下穿

7 东龙路下穿

8 上江路铁路下穿

9 茶白路高速下穿

10 学府北路高速下穿

11 六虹桥1号铁路下穿

12 六虹桥2号铁路下穿

13 国鼎路铁路下穿

14 公跨铁铁路下穿

15 大连路铁路下穿

16 连云港铁路下穿

17 官岭南路下穿

18 官岭北路下穿

19 宁波路铁路下穿

20 陈庄村铁路下穿

21 陈马路铁路下穿

22 屏西路铁路下穿

23 浦北村1#铁路下穿

24 浦北村2#铁路下穿

25 浦北村3#铁路下穿

26 仙门铁路下穿

27 广化南路高速下穿

道路易涝点：

1 龙瑞大道与海工大道交叉口

2 历史街区，包括瓦市巷、周宅祠巷、嘉会里巷等10条巷子及周边区域

来 源：温州日报

原标题： 温州市区29处低洼易涝点公布

记者 夏婕妤 通讯员 蔡天樯 苏豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com