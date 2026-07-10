台风“巴威” 来势汹汹！鹿城避灾安置点、易涝易积水点位、应急救援电话看这里
鹿城区市场监管局发布温馨提示
据市气象台消息，今年第9号台风“巴威”已达到超强台风级，正向偏西方向移动，预计将逐渐靠近台湾以东洋面。为保障台风期间市场秩序稳定、市民生活必需品供应充足、食品药品安全可靠，鹿城区市场监管局在此发布温馨提示。
一、各经营者须落实稳价保供责任。蔬菜、米面粮油、饮用水、雨具、急救药品等民生防汛商品严禁哄抬涨价；禁止捏造散布缺货涨价信息、囤积居奇、捆绑加价等价格违法行为；所有商品必须规范明码标价，依法诚信经营。
二、各经营单位应提前做好安全预防。检查店内电路、门窗、排水设施，加固户外广告牌与招牌，防止大风暴雨引发安全事故；地势低洼的商铺可提前垫高货架、转移贵重商品，避免财产损失。
三、餐饮及食品经营单位要格外注意食材存放。提前检查仓库与后厨防水情况，确保食品原料离墙离地存放，避免雨水倒灌污染；已被雨水浸泡、霉变或包装破损的食材，一律停止使用、妥善销毁，严禁流入餐桌。
四、药品经营单位要做好药品储存与管理。提前检查仓库与柜台防水防潮条件，确保药品按规定条件存放；冷链药品须提前测试备用电源，防止长时间停电导致温控失效；常用感冒药、肠胃药、外伤消毒用品可适量备货，满足市民应急所需。
五、设有电梯的经营场所。物业管理方应提前检查电梯底坑防水与机房防漏情况；台风橙色及以上预警时，建议暂停使用室外自动扶梯并做好围挡提示，确保乘客人身安全。
六、消费者选购商品时请注意检查。看清生产日期、保质期及包装是否完好，避免购买被雨水浸泡或来源不明的食品和药品；按需采购即可，不必过量囤积。
七、如发现不合理涨价、价格欺诈或食品药品安全问题。请留存价签、付款凭证等证据，拨打 12315热线投诉举报，市场监管部门将及时核查处置，维护群众合法权益。
鹿城区避灾安置场所
鹿城区易涝易积水点位
台风“巴威”来袭，很可能带来暴雨、大暴雨天气，请避开易涝、易积水点位。
鹿城区社会救援队及应急救援电话
雨涝积水，尤其要注意用电安全，如有需要请拨打以下电话。
国网温州供电公司鹿城分供电公司
24小时电力快速服务电话
来 源：鹿城发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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