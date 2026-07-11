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台风“巴威”来势汹汹，央媒记者实地探访温州避灾安置点

人民日报客户端 2026-07-11 19:58:53
人民日报记者7月11日中午实地探访该校，了解安置群众生活。

台风“巴威”来势汹汹，目前浙江全省1.9万余个避灾场所已全部开放备用。

设在浙江省温州市水心小学的鹿城区松台街道第二避灾安置中心，安置69名环卫工人。人民日报记者7月11日中午实地探访该校，了解安置群众生活。

来　源：人民日报客户端

原标题： 台风“巴威”来势汹汹 记者实地探访温州避灾安置点

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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