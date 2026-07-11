温州市区发布暴雨红色预警信号

温州新闻网 2026-07-11 21:13:00

温州网7月11日讯（记者 诸葛之伊）温州市气象台于2026年7月11日20时59分发布温州市区暴雨红色预警信号：受今年第9号台风“巴威”影响，预计今天夜里到明天温州市区东部大部分街道（镇）将有暴雨到大暴雨，重点关注龙湾区天河、星海、海城、沙城等街道（镇）

请注意防范强降水可能引发的城乡积涝、小流域山洪、滑坡和泥石流等次生灾害。

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