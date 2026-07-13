面对台风“巴威”强势来袭 鹿城慈善“逆行”送暖

温州日报 2026-07-13 08:31:55

连日来，依托“一街（镇）一亭一品一特色”的善亭服务网络，各慈善组织闻“汛”而动，逆风而行。从凌晨灶台的袅袅炊烟到安置点内的轻声抚慰，一份份热饭、一杯杯凉茶、一批批物资，为奋战在抗台一线的工作人员和转移群众筑起了一道温暖的“防风墙”。

温州网讯 面对今年第9号台风“巴威”的强势来袭，鹿城区街头巷尾的那一抹“慈善红”却比往常更加亮眼。连日来，依托“一街（镇）一亭一品一特色”的善亭服务网络，各慈善组织闻“汛”而动，逆风而行。从凌晨灶台的袅袅炊烟到安置点内的轻声抚慰，一份份热饭、一杯杯凉茶、一批批物资，为奋战在抗台一线的工作人员和转移群众筑起了一道温暖的“防风墙”。

“安置点缺什么，我们就送什么物资。”台风登陆前，鹿城区民政局迅速与应急部门及各街道“连线”，精准摸清温州市轻工职业学校、双屿中学、会展中心等8个避灾安置点的底数。接到“任务”后，红日亭、三乐亭等慈善“旗舰”迅速响应，一笔笔应急资金迅速下拨，一箱箱生活物资星夜兼程。统计数据显示，仅红日亭、三乐亭两家，便投入资金7.7万余元，筹集快餐、矿泉水、面包等近3000箱（份），更有万斤八宝粥直达一线，让避险群众在风雨中有了稳稳的安全感。

“要让老百姓吃上热乎的。”7月12日凌晨4点，当大多数人还在睡梦中，旭日亭的义工们已经挥动起锅铲。350份炒粉干出锅，绿豆汤和凉粉冰凉爽口，第一时间被送至少泳校安置点。同一时刻，水心亭的义工们也将180份蛋炒饭、180份木耳汤和15份实心包送到了水心一小和十七中安置点；同德廊的志愿者则将热气腾腾的包子、油饼送进了温十二中、南浦实验中学等安置点。温热的饭菜，不仅填饱了肚子，更熨帖了人心。

风雨中的守护，不止于一顿热饭。在保障饮食供应的同时，各支慈善力量将目光聚焦于“一老一小”的特殊需求。雨花敬老志愿服务队兵分两路：一路冒雨叩开孤寡独居老人的家门，送餐的同时备好次日的口粮；另一路则驻扎在3个安置点内，熬煮绿豆汤解暑，提供免费理发服务，还专门开设临时“绘本角”，陪伴孩子们阅读，让焦虑的避险时光变得从容而温馨。此外，白鹿亭为水上应急救援队提供了坚实的后勤保障；杨红慈善基金会向双屿街道紧急捐赠了20箱面包及900份洗漱用品、60顶蚊帐，全方位覆盖了安置群众的生活所需。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城慈善“逆行”送暖

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com