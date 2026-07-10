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台风天如需求助，请拨打这些电话！

温州发布 2026-07-10 15:15:41
台风“巴威”正步步逼近，若遇紧急情况怎么办？下面这些求助电话请收好！

台风“巴威”正步步逼近，若遇紧急情况怎么办？下面这些求助电话请收好！

12345政务服务便民热线

12345

报警求助

110

消防救援

119

医疗救护

120

交通事故报警、交通紧急求助

122

海上求救

12395

电梯应急救援求助

96333

自来水、燃气抢修

967555

路面积水处置

967555

电力服务

鹿城区 51101010

龙湾区 51108080

瓯海区 51101199

洞头区 51100012

乐清市 51100008

瑞安市 51100005

永嘉县 51092000

文成县 59005900

平阳县 51103110

泰顺县 51096188

苍南县 51100007

龙港市 51100009

全市社会应急救援队伍名单（截至2026.7.6）

第9号台风“巴威”防御期间，应急救援范围暂仅覆盖温州市全域范围

来　源：温州发布

原标题： 台风天如需求助，请拨打这些电话！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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