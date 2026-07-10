台风天如需求助，请拨打这些电话！
温州发布 2026-07-10 15:15:41
台风“巴威”正步步逼近，若遇紧急情况怎么办？下面这些求助电话请收好！
台风“巴威”正步步逼近，若遇紧急情况怎么办？下面这些求助电话请收好！
12345政务服务便民热线
12345
报警求助
110
消防救援
119
医疗救护
120
交通事故报警、交通紧急求助
122
海上求救
12395
电梯应急救援求助
96333
自来水、燃气抢修
967555
路面积水处置
967555
电力服务
鹿城区 51101010
龙湾区 51108080
瓯海区 51101199
洞头区 51100012
乐清市 51100008
瑞安市 51100005
永嘉县 51092000
文成县 59005900
平阳县 51103110
泰顺县 51096188
苍南县 51100007
龙港市 51100009
全市社会应急救援队伍名单（截至2026.7.6）
第9号台风“巴威”防御期间，应急救援范围暂仅覆盖温州市全域范围。
来 源：温州发布
原标题： 台风天如需求助，请拨打这些电话！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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