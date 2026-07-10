闻“风”而动！平阳开放303个避灾安置点 全面落实人员转移安置

平阳发布 2026-07-10 18:44:41

强台风“巴威”步步逼近，平阳全域陆续开展危险区域人员转移工作。目前，该县已开放303个避灾安置点，人员转移工作正全面推进。

强台风“巴威”步步逼近，平阳全域陆续开展危险区域人员转移工作。目前，该县已开放303个避灾安置点，人员转移工作正全面推进。坚决落实应转尽转应转早转，不漏一户不落一人。

平阳全面落实人员转移工作

昆阳镇全力筑牢避灾安置保障防线。全镇34处避灾安置点已完成物资清点补充，足额储备饮用水、方便食品、应急照明、雨衣雨鞋、救生衣等防汛物资，按3天用量配齐，确保安置点随时投用、转移群众基本生活无忧。针对平阳职业中专、昆阳二中两处大型安置点，该镇组建由民政、文体旅、公安、卫健等部门构成的服务专班，24小时值守，配强医疗、安保、后勤力量。安置点还增设热水供应、心理疏导、儿童照护等暖心服务，满足群众多样需求，切实筑牢防汛防台安全屏障。

鳌江镇全面启动防汛防台入户动员，全镇干部下沉一线，联合村社干部及党员志愿者逐户开展宣传，逐人核对需转移人员信息，明确投亲靠友等安置去向，确保应转尽转、不漏一人，并提醒群众提前做好防范准备。目前，全镇57个避灾场所已全面启用，包括23所学校、33个村级避灾点及1个客运中心，总安置容量达28822人，各场所管理方案均已落实。针对在建工程，计划集中安置工人2200余人。各避灾点物资储备充足，食品、生活用品等保障到位；每个点位配备2名专职干部、2名医疗人员及若干安保力量，严格执行24小时两班倒值守制度。

水头镇集结村社党员干部、网格员、志愿者等力量，分片包干开展入户宣传与隐患巡查。工作人员逐户走访，提醒居民加固门窗、清理阳台杂物，消除高空坠物风险；建议备足饮用水、食品及应急药品，注意用电安全；劝导低层住户尽早投亲靠友或转移至避灾点。针对沿街玻璃门商户，逐一告知防御措施。巡查组同时对户外广告牌、脚手架等隐患即查即改。水头镇通过细致巡查宣传，切实织密防汛防台安全网，全力守护群众生命财产安全。

萧江镇联村领导、驻村干部全员下沉一线，开展拉网式全覆盖隐患排查，重点聚焦板房暂住人员、老旧木结构危房、小流域山洪沿线、临崖边坡及简易低矮房屋等高危区域，严格落实“应转尽转、能转则转、扩大转移”原则。工作人员逐户宣讲防台知识、劝导群众避险，确保风险区域群众全部安全转移、妥善安置。全镇16个避灾安置场所已全面完成隐患排查、清洁消杀与物资盘点，达到随时启用标准，总计可容纳1350人，包含3个镇级安置中心与13个村级安置点。各点位生活及应急物资配备齐全，水电、医疗保障同步到位。

万全镇35个行政村同步启动人员转移，重点围绕水库周边、邻水邻崖区域及危旧房住户，逐户开展拉网式排查，确保风险区域群众应转尽转、妥善安置。各村利用宣传喇叭循环播报防台预警和避险提示，确保预警到户到人。农业防灾方面，镇村两级及时组织农户抢收成熟作物，力争颗粒归仓；全面开展沟渠疏通清理，及时排除田间积水，防止内涝。针对果园、蔬菜大棚及农用设施，提前落实加固措施，并视风情适时揭除棚膜减轻风阻，最大限度降低台风可能带来的农业损失。

腾蛟镇全面进入防汛防台实战状态，严阵以待筑牢防御防线。全镇设置集中安置点24个，其中原有避灾场所19个、备选临时避灾点5个，总计可容纳3040人。各安置点生活物资、水电供应及应急照明等配套设施齐全，安排工作人员24小时驻点值守，确保转移群众基本生活无忧。联村领导、驻村干部全部下沉村社一线，联合村社干部走村入户，全面排查风险隐患，耐心动员引导群众，有序组织人员转移，坚决做到应转尽转、应转早转，全力守护人民群众生命财产安全。

麻步镇迅速启动应急预案，全面开展风险隐患排查整治。工作人员对辖区水库、山塘、河道等重点水利工程实施全覆盖巡查，及时清理行洪障碍物，确保水利设施安全运行。同时，逐户排查全镇危旧房，落实在建工地停工管控，加固施工围挡、转移工程设备，消除安全隐患。镇村干部分组入户，耐心劝导低洼地带及危旧房群众及时转移，目前西岙村已完成整村人员安全撤离。累计巡查山塘11处、水库11座、水闸9处，全面摸清风险底数。各安置点物资储备充足，专人24小时值守，确保转移群众基本生活有保障。

海西镇全员下沉联系村社一线，靠前指挥、现场督战，确保各项防御措施落实到“最后一米”。针对海岸线、危旧房、低洼易涝区、地质灾害隐患点等重点区域开展深度排查，全面启动群众转移动员，细化工作清单、量化到岗，薄弱环节即查即改。全镇19个避灾安置场所已全面完成隐患排查与物资盘点，达到随时启用标准，包含2个镇级安置中心与17个村级安置点。各点位生活及应急物资配备齐全，水电、医疗保障同步到位，切实将安置点打造为风雨中最安心的温暖港湾。

山门镇全面铺开防汛防台风险隐患排查工作。镇村两级联动，对低洼地带、老旧危房等重点区域开展拉网式排查，共确认风险点位11处，逐一登记造册、落实管控责任。集结182名驻村干部、村两委成员、网格员及党员志愿者，深入各村开展“敲门行动”，面对面讲解台风避险知识，告知转移路线和应急措施，耐心劝导风险区域群众提前转移，累计转移安置避险群众77人，确保应转尽转、不漏一人。各安置点物资保障同步跟进，全力为转移群众提供安全有序的临时庇护环境。

顺溪镇全面进入临战状态。镇级仓库及全镇15个避灾安置点物资前置储备到位。启用中心校闲置校舍作为镇级扩面转移安置点，提供医疗咨询、情绪疏导等暖心服务。全面启动转移工作，全域摸排建立2358人在镇台账；出动两辆宣传车流动播报，党员方言专班上门劝导，特殊群体一对一结对服务，动员投亲靠友约850人。同步实行三梯队人员分类标记，实时更新底数、动态管控，全力筑牢防汛防台安全防线。

南雁镇聚焦人员转移与避灾安置，全力筑牢防台安全防线。全镇开放10个避灾安置点，备足被褥、饮用水、食品及急救药品，专人24小时驻点管理。联村领导带领驻村干部、网格员分组分片拉网排查，紧盯地质灾害点、危旧房、低洼区域，对独居老人、低保户等特殊群体实行一对一帮扶，耐心劝导涉险群众转移，行动不便者由专人搀扶护送。截至7月10日上午，全镇已转移119人，并安排6辆大巴待命保障后续转移。

凤卧镇以党群服务中心为依托，将避灾安置从“生活保障”升级为“身心关怀”。中心整合医疗、公安、党群等多方力量，实行24小时在岗值守。群众抵达后，工作人员及时发放物资，专班医护人员第一时间设立“健康前哨”，为重点人群测量血压、问询病史，让医疗保障跑在风险之前。在做好生活保障基础上，中心娱乐区配备象棋、飞行棋等项目，让群众从“有地方住”到“住得安心、住得舒心”。凤卧镇党群服务中心以细致暖心服务，让避灾安置点成为群众风雨中的“第二个家”。

怀溪镇科学布设避灾安置点，落实专人值守、场地消杀及安全排查，建立物资动态补充机制，足额储备抢险设备、食宿物资及常用药品，确保安置保障到位。组织镇村干部全域排查低洼地带、地质灾害点等风险区域，精准锁定转移群众。通过入户走访、广播、微信群等广泛宣传防台知识，耐心动员转移，重点帮扶老人、留守儿童等特殊群体，确保应转尽转。同时，强化重点区域管控，对泳池周边落实夜间巡逻，及时劝离滞留人员；逐一通知沿街商铺关停断电、做好防风防雨加固，全方位消除安全隐患，切实守护群众生命财产安全。

南麂镇防汛防台准备工作扎实有序推进。物资保障方面，各避灾安置点全面排查，饮用水、应急食品等防汛物资足额储备，确保随时可调可用；严格落实24小时值班制度，同步做好环境消杀及宣传物资配备。人员撤离高效有序。自7月5日启动预案以来，岛上1348名游客分批安全撤离。针对岛民、养殖户及施工人员，通过在岛干部、志愿者及工程负责人加强宣传劝导，截至7月8日14时30分，577人已全部安全离岛。目前，在岛剩余人员五百余人，干部及志愿者正走村入户宣传防台知识，10日将全员入住避灾安置点。

闹村乡全力做好人员转移与避灾安置工作。截至10日10时，累计安全转移群众395人，其中集中安置165人、投亲靠友230人，并启用闹村中学作为乡级避灾安置点。点位配齐行军床230张、安置床250张，以及发电机、冷风机等基础设备，足量储备食品饮水、应急包等生活物资，配套设置临时食堂，可满足200余人连续3天基本生活需求。工作人员持续做好物资清点和应急包发放，确保保障不断档。安置点还组织播放影片等文娱活动，丰富群众精神生活。

青街畲族乡统筹村“两委”干部、驻村干部、网格员、党员志愿者等力量，逐户上门开展防台避险宣传劝导，有序引导群众提前转移。针对南朱山、南网、新三、王神洞等山上村落避险条件薄弱的情况，乡党委政府紧急调配6辆中巴、1辆大巴专车接送群众，全力保障山区群众生命安全。转移途中，工作人员主动帮助村民收拾生活用品、搬运大件物资，耐心安抚独居老人，以暖心服务消除群众顾虑，稳妥推进人员转移安置各项工作。目前，山区群众转移工作正有序推进。

平阳发布紧急提醒

强台风“巴威”具有体量大、水汽足、破坏力极强等特点。其登陆前后，将对平阳带来严重风雨影响。而危旧房、临时工棚、临水临崖、低洼地带极易发生房屋倒塌、积水内涝、山洪地质灾害，风险极高、隐患极大！

这些区域人员，务必立刻转移

凡是处于山洪地质灾害隐患区、危旧房屋、低洼易涝区域、海塘堤防外侧、作业船舶、建筑工地工棚、涉山涉水旅游点位、临时搭建设施的群众，以及养老院居住人员、老弱病残孕等特殊弱势群体，必须第一时间撤离危险区域，避险转移刻不容缓！

安全转移方式，请大家知悉

1. 具备条件的群众，可自行前往亲友家中等安全住所临时避险；

2. 无法自行安置的群众，平阳已全面开放应急安置点，物资储备充足，食宿、被褥、医疗保障全部到位，大家可前往避险。

牢记避险口诀，守住生命安全

【避险5要带】

转移途中务必随身携带手机、身份证、常备药品、贵重物品、换洗衣物，保障基本生活与应急联络需求。

【撤离4必走】

收到官方转移通知、干部上门动员劝导、接到避险电话通知、听到预警警报，四种情况均为紧急信号，必须立即撤离，切勿拖延观望！

【返程3不回】

台风影响期间，严格遵守返程规定：未接到官方返家通知不返回、房屋未经安全鉴定不返回、特殊人群无人看护不返回。

来 源：平阳发布

原标题： 闻“风”而动！平阳开放303个避灾安置点 全面落实人员转移安置

本文转自：温州新闻网 66wz.com