潮新闻 2026-07-11 22:23:00

眼前的姑娘是庄通的女儿，上戏学成归来的00后木偶戏守艺人。她听说避灾安置点里，大伙待着有点枯燥，坐不住的总想着往外跑，于是主动请缨跟来筱村镇。

“你一个人来的，跟我走……”7月11日上午，泰顺筱村镇枫林村文化礼堂，在舒缓音乐旋律下，陆续有村民到来。

“他们是赋码的转移群众，还有周边居住的村民。”一起进门的枫林村党支部书记吴晓宋来不及处理身上淋湿的衣服，转头叮嘱村委副主任吴孔卓，过会儿还要再“点卯”一次。

台风越来越近，赋码的群众已转移完毕，后续研判风险点，还要扩面转移群众。“首批转移安置37人，今天早上再带了8人过来。”驻村干部翁小锋说。这几天，他带着村干部吴晓宋、吴孔卓等人，好几天连轴转。

令村干部暗暗发愁的是：雨势还未完全变大，不少安置的村民，闲来无事总喜欢在安置点外溜达。有人还念叨着想回家看看菜畦和家畜。“留人”的难题，悬在大家心上。

赖淼莲 摄

7月11日上午，泰顺非遗中心负责人庄通来了，因为放心不下，再三探查文兴桥、文重桥的防御情况。不同的是，庄通手里拎着个半人高的大箱子，身后还跟着一个年轻姑娘。

“前几天，看我爸泡在村里巡查廊桥，连回家吃口热饭的功夫都没有，我就寻思着能不能帮上点小忙。”原来，眼前的姑娘是庄通的女儿，上戏学成归来的00后木偶戏守艺人。她听说避灾安置点里，大伙待着有点枯燥，坐不住的总想着往外跑，于是主动请缨跟来筱村镇。

“打包了几个新编节目，就赶过来了。”庄芷说着，上了文化礼堂二楼，麻利地调试着两个提线木偶和一个杖头木偶。很快，便捋顺了道具。

赖淼莲 摄

上午10点多，舒缓的潮流音乐轻轻响起，新编木偶戏《大鱼海棠》率先开演。庄芷手执杖柄控偶，身段像浸在水里的鱼尾似的轻轻旋开。

9米长绸，顺着杖头木偶的动作，如行云流水般翻飞舞动。木偶的眼神、动作和庄芷同频，两个身影时而飘逸，时而如鱼跃浪花般灵动。

几个坐在长椅上搭着腿、时不时往门口瞟的村民板直了腰。旁边16岁的中学生吴天佑，“腾”地站了起来，举着手机半天忘了按录制键，拽着身边的弟弟直晃胳膊：“你看，你看，这木偶戏真漂亮！人和偶，同频跳舞。”

刚才还凑在门口商量，要不要溜回家喂鸡的几位村民，也拎着刚接满的热水杯走了回来，找了靠前的位置，坐得稳稳当当，纷纷举着手机拍摄。

赖淼莲 摄

节目刚停下来，掌声便涌起，夹杂着几声清脆的方言与赞叹。村民们不再交头接耳，而是带着期待的眼神，全神贯注地等着下个节目——“猛听的金鼓响画角声震，唤起我破天门壮志凌云……”紧接着开演的《穆桂英挂帅》，把现场气氛推到了高潮。

音响传来的京剧唱腔高亢激昂，仿佛带着千军万马的气势。庄芷手腕、指尖灵动，线下穆桂英的动作翻飞如云。坐在角落的村民陈隆生，本来还在念叨着要回家查看下，这会儿早就把烦心事忘得一干二净，“我活了大半辈子，看过不少木偶戏，从来没见过这么新颖的”。

掌声落定，好几个半大孩子就围了上来，好奇地想摸摸木偶身上的长绸和提线。吴天佑挤在最前面，睁着大眼问庄芷：“姐姐，同时操控那么多根线，你是怎么做到的啊？”

泰顺县委宣传部供图

庄芷笑着把木偶的控制杖递到他手里，一点点教他感受指尖发力的分寸，看着小男孩笨拙又认真地让木偶抬了抬手，周围的村民都跟着笑出了声。

原先，安置点里还有点躁动的气氛，这会儿全被揉进了轻快的笑声里。连之前总想着偷偷溜回家的几位村民，也安下了心，凑在一起边看表演边唠家常，再也没人提往外走的事儿。

枫林村党支部书记吴晓宋看着眼前热热闹闹的场景，笑得合不拢嘴。这两天，为了让转移群众安心留下来，村干部们没少花心思：安置点里，应急包、日常生活品摊在长椅上，一日三餐外，还添了水果、点心。之前还安排电影放映，可总有不少村民坐不住往外跑。“这下好了，大伙的注意力全被吸引住了。”吴晓宋说，终于不用反复“点卯”算人头了。

泰顺县委宣传部供图

临近饭点时分，门口还陆续有周边的住户闻讯赶来，想要看看这场台风天里的演出。村委会的工作人员连忙搬来小马扎给大家添座，手里的台账上已经添上了新的计划：接下来还要邀请文化创客，把避灾安置的时间，也过得有滋有味。

来 源：潮新闻

原标题： 00后守艺人安置点请缨服务 一场木偶戏“hold”住众乡亲

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲

本文转自：温州新闻网 66wz.com