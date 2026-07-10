温州全市2400艘渔船回港避风 456名养殖人员全部上岸

温州日报 2026-07-10 08:16:36

截至昨日下午，我市2401艘海洋渔船中，除1艘位于辽宁外，其余2400艘均已在港避风。

温州网讯 截至昨日下午，我市2401艘海洋渔船中，除1艘位于辽宁外，其余2400艘均已在港避风。同时，全市应撤离养殖船15艘、应转移海上养殖人员456人，均已全部撤离上岸。

目前，停靠温州共有市内2013艘、省内市外31艘、省外356艘海洋渔船。平台数据显示，目前另有17艘市外省内籍渔船、3艘外省籍渔船在温州避风。

台风防御期间，我市渔业部门迅速启动防台应急响应机制，加密与气象、海洋等部门会商研判，第一时间下发台风预警信息和管控指令，通过“叫醒叫应”机制通知全市渔船和养殖主体，要求海上渔船于7月8日18时前到港避风，休闲渔船停止营业，海上养殖人员及时撤离上岸。

在渔船返港撤离过程中，相关部门加强安全点验和动态干预，严防驾驶舱无人值守等风险。

与此同时，市县两级组织力量下沉渔港码头，督导渔船有序锚泊。针对小型渔船，必要时采取吊机上岸、冲滩加固等措施，防止出现港内渔船过载、应急通道堵塞以及走锚、碰撞、火灾等风险，确保渔船锚泊安全。对在福建沙埕避风的渔船，苍南方面已派出专人前往协调，指导渔船规范锚泊。

此外，我市还通过岸线视频监控和小物标雷达加强扫描巡检，严防涉渔“三无”船舶冒险出海。全市海洋渔业系统严格执行“110式”海洋渔业应急指挥体系要求，落实重点时段值班领导、值班中层、值班干部、专职值班员四个层级值班值守制度。目前，全市7艘300吨级以上渔政船保持24小时机动，随时做好应急处突准备。

来 源：温州日报

原标题： 全市2400艘渔船回港避风 456名养殖人员全部上岸

记者 潘圆 通讯员 陈海霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com