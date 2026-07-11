温度新闻 2026-07-11 19:57:56

机器从早转到晚，医生护士们连轴转，午餐、晚餐都是匆匆扒几口盒饭。但没人抱怨——他们知道，今天多忙几小时，明天就少一个人冒险。

温州网讯 台风“巴威”来袭。对普通人，台风天是关窗囤粮、居家避险，但对血透患者，时间表上还有一道生死题——7月11日下午轮到透析班次，下机已近傍晚6点。届时风大雨急，路封车停，如何回家？留院过夜，增加额外经济负担；强行赶路，危险重重。

“不能等风雨来了再想办法。”7月10日清晨，平阳县血透中心的电话忙个不停。该血透中心的护士将排班表摊开，一个个名字、一串串号码，考虑到很多老人不识字、不看手机，他们没有选择群发短信或微信通知，而是选择最“笨”也最可靠的方式，逐个打电话——

“台风要来，明天下午您做完可能回不去，今天提前给您做，能来吗？”

“今天做了，明天就不用冒雨出门了。路上小心。”

“您问‘能不能等台风过了再补？’透析等不了，台风更等不了——我们今天加班，您放心来。”

……

每一通电话，都是一次预警、一次调班、一次安全叮嘱。遇到独居患者，多问一句“家里有没有人接”；遇到行动不便的，记下来安排志愿者协助。38个名单，38次反复确认，不漏一人。

平阳县人民医院血透中心护士一起协助内瘘穿刺，为患者建立透析通路

7月10日的平阳县人民医院透析室，比平时忙碌了不少。原本排好的患者还没下机，提前赶来的已在一旁等候。机器从早转到晚，医生护士们连轴转，午餐、晚餐都是匆匆扒几口盒饭。但没人抱怨——他们知道，今天多忙几小时，明天就少一个人冒险。

夜深了，最后一位提前透析的患者顺利下机，在家人搀扶下走出医院大门，安全到家。他们或许并不知道，这份“平安“来自该血透中心提前一天启动、拨出近百通电话、全员加班半天的默默奉献。

台风会过境，生命线却从未停摆——因为在风雨到来之前，已经有人把它稳稳接通。

来 源：温度新闻

原标题： 台风来临前接通生命线 平阳血透中心提前为38名患者做完透析

作者 黄秀文 鲁日跃

本文转自：温州新闻网 66wz.com