温州日报 2026-07-11 22:23:00

7月11日，市委副书记、市长张文杰赴永嘉县督导检查台风“巴威”防御工作。

7月11日，市委副书记、市长张文杰赴永嘉县督导检查台风“巴威”防御工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委省政府部署要求，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，落实落细最严密措施，坚决打好防台主动仗，切实保障人民群众生命财产安全。

在岩坦镇大学村、联源村，张文杰实地检查小流域山洪、地质灾害等防范情况及人员转移工作，强调要综合考虑地形地貌和历史灾情，按照“对图标村、对村标户、对户盯人、对人定位”要求，快而有序推进人员转移避险，做到“不漏一户、不落一人”；要发挥村社干部、网格员“吹哨人”作用，持续开展全覆盖、地毯式排查，确保风险隐患管控到位。在岩坦镇中心小学，张文杰详细了解转移群众避灾安置情况，强调要用心用情做好各项工作，强化各方面保障，切实做到物资充足、管理有序、服务到位。

随后，张文杰来到永嘉县应急指挥部，视频连线各乡镇（街道），强调要始终把人的安全放在首位，把握台风登陆前的最后窗口期，对危险区域人员以及老幼病残孕等重点群体进行再摸排、再核实，做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”；要精准落实“五停”措施，切实让社会面静下来、停下来；要紧盯重点区域和关键部位，滚动推进除险清患，持续加固“六防”体系；要压紧压实责任链条，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

市领导王彩莲、马永信参加连线。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰赴永嘉督导检查台风“巴威”防御工作

记者：缪眎眎 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com