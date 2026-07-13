温州日报 2026-07-13 08:31:55

在两天前，这间孤零零的简易棚里还住着金寿标和69岁的老伴赵送竹。眼下，从转移时的满不在乎到死里逃生的后怕，老人嘴里反复念叨的只有一句话：“干部的话，真的要听！”

温州网讯 7月12日清晨，永嘉县鹤盛镇罗家寮村塘村自然村一处山脚下，75岁的金寿标老人拄着拐杖，望着自己那间被泥石流侵袭的家，声音都在发抖：“多亏村干部硬把我们拽出来，不然我和老太婆就没命了……”他的床上，泥土和石块堆起一米多高，整个卧室和厨房都被砸得稀烂。

这是台风“巴威”走后的一幕，也是一次因“听劝”而取得的抗台成果。就在两天前，这间孤零零的简易棚里还住着金寿标和69岁的老伴赵送竹。眼下，从转移时的满不在乎到死里逃生的后怕，老人嘴里反复念叨的只有一句话：“干部的话，真的要听！”

转移：

大太阳下的“啰嗦”和坚持

7月10日下午4点多，烈日当空，一丝风也没有。罗家寮村党组织副书记赵龙强和其他村干部们按照分工，再一次来到金寿标的住房。这是一间临时简易房，老人因自家老屋获批重建，暂时栖身于此。

“阿伯，台风要来了，今天必须转移！”村干部抹着脸上的汗，语气坚决。

金寿标拄着拐杖，行动本就不便——他肢体残疾，平时全靠拐杖慢慢挪动。听到又要转移，老人脸上挂满了不情愿：“年年转，年年没事，别麻烦你们了，也老是麻烦亲戚……”心里还有句话没说出口：这大太阳的，能有什么台风？

由于老人所在房子处于地质隐患点附近，因此一直以来老人都是镇里安置转移的重点对象，每年台风季都要上门劝离。而老人的这点心思村干部们太懂了。他们没让步，一边搀住老人的胳膊，一边继续“啰嗦”：“阿伯，这个不是开玩笑，台风真来了是来不及的，必须早点出来。”

就这样，村干部们几乎是扶着、陪着，把老两口送到附近亲戚家。临别时，村干部还特地叮嘱亲戚：“一定要看住，千万不能往回跑。”

庆幸：

凌晨风雨里的惊魂一幕

转移只是第一步，考验才刚刚开始。

12日凌晨4点多，天色微微发亮，风雨却正是最凶的时候。村委委员赵崇朝和另一名村干部，穿着雨衣，一人拿砍刀、一人扛铁锹，顶着能把人吹歪的狂风走进雨幕。他们想着，台风天毛竹、树枝肯定倒了不少，早些清理掉，别让早起的乡亲们绊了脚。

两人埋头清障，砍刀劈开拦路的毛竹，铁锹铲走堆积的枝杈。雨越下越猛，暴雨像鞭子一样抽在身上，清障时，雨衣冷不防被路边锋利的树枝撕开一道口子，雨水顺着裂口灌进来，浑身早已湿透。而这，只是每次台风天一个村干部的常规操作。

他们一路走一路清，不知不觉来到了塘村金寿标的简易棚附近。抬头一看，两个人当场愣住了——屋后的山体像被撕开一道巨大的口子，泥浆混着大石头倾泻而下，简易棚已被埋掉大半。厨房塌了，卧室更是被整个吞没，老人平时睡的那张床上，堆满泥土和石块，足足有一米多高。

看到惊心动魄的现场，所有人都惊呆了：“要是人还睡在里面……”

在将情况上报后，那一刻，狂风暴雨里，两个浑身泥水的村干部无比庆幸：前天下午那场看似“多此一举”的转移，硬是从泥石流嘴里抢回了两条命。

回响：

“这可是两条人命啊！”

消息传开后，整个村子都炸开了锅。这成了昨天村民口中最大的新闻。邻居们聚在一起，后怕地议论着：“以前让我们转移的时候都嫌麻烦，现在看来真的有必要！”“这可是两条人命，多亏了村干部！老人的孩子都在外地工作，一旦出事，天都塌了。”

金寿标的孩子得知老家出事后，电话一个接一个打到村干部手机上，声音里满是后怕和感激。

如今，村两委正计划帮着清理现场，加固后方山体。那间被泥石掩埋的简易棚，像一块沉重的警示碑，也像一枚无声的勋章——它见证着基层党员干部一点“不肯松劲”的坚持，台风年年有，转移年年劝，有时候连干部自己都觉得啰嗦，可正是这份风雨无阻的担当，在12日凌晨的山村里，结结实实地撑起了一个家，救下两条命。

来 源：温州日报

原标题： “我和老太婆差点没命了” 永嘉两位老人听劝转移躲过一劫

记者 黄伟 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com