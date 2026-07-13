公益电影放映走进安置点抚慰群众心
温州网讯 7月10日、11日，温州市委宣传部组织公益电影放映走进全市21个避灾安置点，在风雨交加的台风夜为转移群众撑起了一方温暖的“光影驿站”。
10日晚，温州国际会展中心2号楼5号馆的7200平方米展厅，被改造成了临时安置点。馆内冷气充足，有免费茶水，最特别的是一块“电影区”——白色幕布拉起，一部部影片正在放映。
“怕宿舍不安全，工地负责人就组织大家来这里避险。”一位建筑工人说，他所在的工地有200多名工友来会展中心避险。有的正聚精会神地盯着银幕，有的坐在凉席上一边喝茶一边观影。“这里条件很好，能看电影，心里踏实多了。”
安置现场暖意满满——三乐亭义工队免费提供伏茶、热水，鹿城区滨江街道卫生院派驻医护人员值守，社区工作人员、医生、保安各司其职。多方力量汇聚，让这个7200平方米的“临时影院”成了工人们安心的避风港。
在平阳县海西镇万洋广场安置点，公益电影同样温暖着转移群众的心。银幕亮起的那一刻，原本因台风而紧张的气氛逐渐舒缓。从红色经典到热门大片，不同的影片满足着不同群众的喜好，让避险时光变得充实而有温度。
市委宣传部此次将公益电影送进21个避灾安置点，片单兼顾了不同年龄段和审美偏好——红色电影《战歌行》《渡江侦察记》唤起老一辈的记忆，热门电影《镖人》《寻秦记》则深受年轻务工人员喜爱。
有基层干部表示，安置点不仅要让群众“住得下”，更要“住得安”。电影能让群众暂时忘却外界的风雨，在光影中获得内心安宁。
来 源：温州都市报
公益电影放映走进安置点抚慰群众心
记者 叶锋 通讯员 胡城
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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