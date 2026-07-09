温州发布市区台风蓝色预警信号
温州新闻网 2026-07-09 22:29:03
温州网7月9日讯（记者 杨丽）温州市气象台于7月9日19时5分发布温州市区台风蓝色预警信号。受今年第9号台风“巴威”影响，预计明天龙湾区沿海海面风力逐渐增强至9级，明天夜里到后天温州市区内陆、沿海平原和沿海海面风力将分别增强至8-11级、10-12级和13-15级，明天夜里起市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，后天阴有暴雨到大暴雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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