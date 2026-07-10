温州日报 2026-07-10 08:46:01

“你一定要……一定要到我家里来吃饭……”70岁的潘阿婆站在消防员潘泽楷身边，泪眼婆娑，一遍遍重复这句话，声音哽咽。

救援现场。邵永锋 摄

温州网讯 “你一定要……一定要到我家里来吃饭……”昨日上午，永嘉县黄田街道富康路旁的山脚下，70岁的潘阿婆站在消防员潘泽楷身边，手里捧着一瓢清水，颤巍巍地往他手臂上浇。老人泪眼婆娑，一遍遍重复这句话，声音哽咽。

潘泽楷坐在路边石阶上，脱掉长袖消防服。37摄氏度高温，陡峭悬崖，2个小时紧张救援，让他出现了中暑症状。潘阿婆舀来清水，一边给他浇水降温，一边哭。泪水里有感激，有后怕，也有心疼。几分钟前，她还被困在悬崖上。

当天上午，台风“巴威”逼近。潘阿婆是江苏人，在永嘉生活多年，在附近山上养了40多只羊，那是她主要的经济来源。台风要来了，她担心羊群走失，一大早便上山赶羊回圈。有几只羊跑下了悬崖，她顺着灌木往下攀，想去找羊，谁知崖壁湿滑，一脚踩空，整个人滑了下去。万幸，老人被一丛灌木挡住，卡在了半山腰一处崖壁上，上下不得，脚下是百米悬崖。

9时16分，永嘉县消防救援局分指挥中心接到报警，黄田街道政府专职消防队副队长陈建带领5名消防员，会同3名民警迅速赶赴现场。特警队员首先尝试用无人机搜索，但山林茂密、悬崖陡峭，无人机在空中盘旋了许久，始终无法捕捉到老人的踪迹。

“无人机找不到，我们就用最笨的办法，喊人！”陈建说。他和队友们一头扎进闷热的山林，一边攀爬一边大声呼喊：“有人吗？有人吗？”山路陡峭，荆棘密布，毒辣的阳光从枝叶缝隙间劈头盖脸砸下来，汗水很快就湿透了每个人的衣背。喊了一个多小时，嗓子哑了，终于从悬崖方向传来了微弱的回应。

阿婆被困的位置极为特殊，正面几乎是垂直的崖壁，根本无法攀爬。陈建观察地形后，决定带人从后山横切绕行，迂回接近。考虑到当天温度太高，陈建让两名消防员留在山腰做后备人员，以防紧急需要，自己和潘泽楷带着其余救援人员继续前进。

终于，在悬崖下方的岩壁处发现了潘阿婆。陈建系好安全绳，找到一棵粗壮的大树做锚点，将绳索牢牢固定，潘泽楷和其他队员负责放绳收尾。陈建沿着崖壁一寸一寸往下探，终于挪到老人身边。他蹲下来仔细检查老人的身体，确认没有外伤，然后为她系好安全绳结。

“阿婆，别怕，我绳子放一点，你下一点。”陈建的声音沉稳有力。绳子一寸一寸地放，老人一寸一寸往下挪。一个多小时后，潘阿婆的脚终于踩到了平地。

大伙悬着的心落地了，可潘泽楷和民警周孙曼身体都出现中暑症状，感到眩晕，嘴唇发白。潘阿婆一下子红了眼圈，一边给潘泽楷浇水，使劲擦着他的头帮忙降温，一边哽咽：“我有羊，你们一定要收下我的羊……一定要到我家里来吃饭……”

“不要哭，没事没事，先回家。下次注意了啊，下次要注意知道没有！”潘泽楷安慰阿婆，用最“硬气”的话，说出了最温柔的叮嘱。

“筑起最坚硬的防风墙”……该救援事件经温州日报视频号转发后，引发许多读者暖心留言。台风“巴威”来势汹汹，在此也提醒广大市民：山区、悬崖等危险地段极易发生次生灾害，请务必远离危险区域。

来 源：温州日报

原标题： “你一定要到我家里来吃饭” 七旬老人被困悬崖获救后含泪喊话消防员

记者 金朝丹 通讯员 邵永锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com