台风“巴威”来袭 温州多家农贸市场明天正常营业

温州新闻网 2026-07-11 21:57:00

温州网讯（记者 潘涌燚）台风 “巴威”来袭，不少市民关心日常生鲜采购是否会受影响。7月11日晚间，记者从温州菜篮子集团有限公司了解到，该集团对旗下农贸市场逐一开展安全排查评估，确定部分市场临时停业，绝大多数农贸市场明天正常营业保障民生供给。

经全面风险评估与设施巡检，除黎明农贸市场因建筑结构安全评估需要、生态园农贸市场按属地防台要求临时关停外，大南门、黄龙、南浦、新南塘、上田、新田园、下吕浦等7家市场均正常开门营业。

台风期间，温州菜篮子集团有限公司将实时紧盯台风动向与气象预警，持续对营业农贸市场的排水管网、户外广告牌、屋面结构、用电线路等开展巡回检查与隐患整改，第一时间排查化解安全隐患。同时加大蔬菜、鲜肉、水产、蛋奶等民生商品的货源调运与库存储备，打通物资配送链路，从严把控物价管理，在守牢防汛防台安全底线的前提下，稳货源、稳物价、稳供销，确保居民生活必需品供应充足、不会断档脱销。

为严防极端天气下出现哄抬物价、违规经营等问题，此前温州菜篮子集团有限公司已面向所有市场商户下发《防御台风“巴威”稳供保价安全经营倡议书》，依托各市场商户自律联盟，组织经营户签订专项自律承诺书，以行业自治规范市场经营行为。

温州菜篮子集团有限公司相关负责人表示：“我们将持续关注台风动向，科学调配资源，用百分百的努力，确保市民在特殊时期买得到、买得安心。”

在此也提醒广大市民，请及时关注台风预警信息，按需就近错峰采购，雨天出行注意积水、高空坠物等风险，确保自身安全。

（图片由受访者提供）

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