温州日报 2026-07-10 19:26:14

截至7月10日下午4时，温州交发集团组建91支救援抢险队伍共1223人投入防台工作，确保应急响应高效有序，已转移各类危险区域人员8495人，实现应转尽转。

温州网讯 面对台风“巴威”可能带来的影响，温州高速闻“风”而动，第一时间启动防台部署。截至7月10日下午4时，温州交发集团组建91支救援抢险队伍共1223人投入防台工作，确保应急响应高效有序，已转移各类危险区域人员8495人，实现应转尽转。

风险排查全面铺开。依托数字化管理平台，温州交发集团坚持“人防+技防”相结合，对高速公路、在建项目等重点区域开展拉网式隐患排查，并对发现的问题第一时间进行整改。其中，针对高边坡、桥下空间、低洼易涝区、排水系统等853处风险点位开展拉网排查，发现安全隐患159项并全部完成整改，实现隐患动态清零。围绕重点领域，相关单位同步强化防台措施。台风影响期间，交发集团管辖范围内停工项目113个、项目标段40个，全线16艘施工船舶全部进入避风锚地，做到“船进港、人上岸”。

应急保障提前落实。市交发集团坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，全面做好物资储备和设备保障。目前，共储备防汛类物资28755件、运输设备181台、挖掘装载类设备152台、其他抢险机具1912台，为应对突发险情提供坚实保障。

台风影响期间，市交发集团将持续加强与高速交警、执法队、气象及应急等部门联动，通过沿线情报板及时发布路况信息，对未封闭路段在橙色、红色预警期间执行每2小时加密巡查，预警解除后48小时内巡查频次不减，实时根据台风发展变化及时调整防御措施。各级干部职工坚守岗位，做好线上监控与线下巡查，保障服务区司乘服务、道路设施运行和应急抢险工作有序开展。

来 源：温州日报

原标题： 排查隐患，储备物资！温州高速全面防御台风“巴威”

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com